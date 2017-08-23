"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Sevap hırsı ile yaşanan kayıplar

Sebahattin YAŞAR
23 Ağustos 2017, Çarşamba
Evet, ‘kesret-i etba ve fazla muvaffakiyet’, yani ‘tabi olanların çok olması ve hep başarmak, galip olmak arzusu’, doğrusu kulağa hoş geliyor. Hatta ‘çok’luk makbuliyetin de sebebi gibi görülüyor.

Ama hakikat-i halde öyle mi?

İçinde ‘hırs’ taşıyan bu ‘çok’lu cümleler içinde mahrumiyet gibi bir tehlikeyi de barındırıyorlar. Bu hırslı arzu, pek çok insanın, topluluğun istikametini bozuyor.

Oysa Allah’ın rızası işlerin, ibadetlerin ‘çok’luğuna bakmıyor. Tarih, ‘az, ama sıhhatli’, ‘az, ama devamlı’, ‘az, ama ihlaslı’ olanların galibiyetini, makbuliyetini haykırıyor.

Konu, Yirminci İhlâs’ta geçiyor. ‘Demek hüner, kesret-i etba’ ile değildir, belki hüner, rıza-i İlâhiyi kazanmaktır. Sen neci oluyorsun ki, böyle hırs ile ‘Herkes beni dinlesin’ diye vazifeni unutup, vazife-i İlâhiyeye karışıyorsun? Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenâb-ı Hakk’ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah’ın vazifesine karışma.’ ‘Madem çok sevap istersin, ihlâsı esas tut ve yalnız rıza-i İlâhiyi düşün.’

Hırsla ‘çok’un peşinde olmak, insanı yardımına muhtaç mü’min kardeşine karşı rekabete sevk ediyor. Rekabet, ihlâsı zedeliyor. İhlâs zedelenince de, yapılan ibadetin, işin azlığı, çokluğu önemini kaybediyor.

‘Evet, bazen bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemmiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-i İlâhiye medar olur.’

‘Evet, ihlâs ve hakperestlik şunu gerektirir ki, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa, ‘Benden ders alıp sevap kazandırsınlar’ düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir.’

‘Amelin ruhu niyet, niyetin ruhu ihlâstır.’ cümlesi, insanı bolca amellere değil, nitelikçe değerli amellere, ihlâslı amellere yöneltiyor.

Madem ihlâs, kömürü elmasa kalbediyor; o zaman, insan her şeyde O’nun rızasını aramalı. Her şeye O’nun adıyla, ‘bismillah’la başlamalı.

Sevap peşinde ihlâssızlıkla sevap kaybetmek hiç de akıllıca gözükmüyor.

Oysa, ehl-i iman, farklı meşrepteki mü’min kardeşini işini kolaylaştıran bir unsur olarak görmeli. ‘Benim yapamadığımı o yapıyor.’ demeli. Varlığına, devamlılığına duâ etmeli.

Evet, kazanan; sevabı çok olan değildir. Çokluk, makbuliyet alâmeti değildir. Önemli olan, olanın niteliğidir. Bu tembellik değildir, az ama kaliteli çalışmaktır.

Evet, ‘İnsanın iki günü birbirine eşit olmamalı’dır, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara daha faydalı olanı’dır. 

Buradaki ‘çok’luk, ‘daha faydalı’lık bir’i bine bedel olan ‘ihlâslı’ anlamındadır.

İhlâslı azlar, ihlâssız çoklara karşı hep galip gelmiştir. Çünkü kelimeleri hayatlandıran ve onlara tesir veren ‘ihlâs’tır.

‘Evet, rıza-i İlâhî ve ihlâs o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez.’

Yaşanan ömrün her nefesinde, ihtilâfa sebep olan rekabete düşmeden, ‘ben’ değil, ‘biz’ anlayışıyla, içinde O’nun rızası olan ihlâs’lı amellerin bollukla olması duâsıyla.

Okunma Sayısı: 942
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdullah TUNÇ

    23.08.2017 09:45:57

    Üstat, ihlas hem nurdur,hem kuvvettir diyor. Cüney'di bağdadi ihlası şöyle tarif ediyor. İhlas;Allah ile kul arasında bir sırdır.Melek bilmez ki yazsın,şeytan bilmez ki bozsun. Ve yü'sirüne ala enfüsihim sırrıyla ihlası tammı kazanınız diyor Üstadımız.Yani ihlası tamme, kardeşlerimizin nefsini nefsimize tercihte aranıyor. Yani birbirimizde fani olmak. Kamil iman da uhuvvete bağlanmış. Uhuvvet zedelenmişse ihlasta zedelenmiş demektir.İhlas zedelenince de sağlam hizmet yapılamaz.Hizmetin ruhu gider,cesedi kalır. Ayrıca ''Enaniyet'' terk edilmedikçe de ihlası kazanmak fevkâlade zor.İhlası kıran en büyük sebeplerden biri,belki de birincisi enaniyettir. Enaniyet hem ilahi Nurların insana aksetmesine perde olur,hem de ihlası zir-ü zeber eder. Enaniyetin terki Otuzuncu sözde tam açıklanmıştır. Enenin Mahiyetini ve yaratılış vazifesini tam anlar ve ona göre enaniyeti yerinde kullanırsak ihlası tammı kazanırız.Çok önemli bir konuyu işlemişsiniz.Tebrikler sevgili hocam.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.