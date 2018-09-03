"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tatil dönüşü

Sebahattin YAŞAR
03 Eylül 2018, Pazartesi 00:19
Tatilden dönünce ferahlıyor musunuz? ‘Ohh be, iyi ki de gitmişim.’ diyor musunuz? Bu olmuyorsa, gittiğiniz yerin bir önemi yoktur. Peki, bu nasıl olacak?

Beyefendi tatilden döndü. Öyle bir dönüş ki, yepyeni. Gitmediği şehirlere gitmiş, uğramadığı akrabalara uğramış. Yeni bir ruh hali ile gelmiş, ferahlamış.

Giderken kırgın olduğu mesai arkadaşına küçük bir hediye almış. Dönünce gönlünü almış, kucaklaşıp, helâlleşmiş. İnsan dinlenince daha güçlü oluyor. Adım atma kapasitesi artıyor. Yenilenme, ferahlanma bu işte.

Tatile giderken ayrıldığı yerin muhasebesiyle gidiyor insan. Onun için dargın, kırgın ayrılmamalı mekândan. Yoksa zihin orada kalıyor. Ayrılırken vedalaşmayan, helâlleşmeyen; dönünce kucaklaşamıyor.

İnsan ziyaret ettiği, duâsını, rızasını, gönlünü aldığı insan sayısınca bir hoşluk hali yaşıyor. Ne niyetle gidiyorsa bir yere o niyete uygun kapılar açılıyor.

Bir hasta, yaşlı, akraba ziyareti beraberinde nice rızık, şifa, bereket kapılarını açıyor. Allah o şifayı, o bereketi, o rızkı o ziyarete bağlamış oluyor.

Tatilde sıla-i rahim olmalı. İnsan kendine, doğduğu mekâna gelmeli. Akrabalarıyla görüşmeli, hasret gidermeli, dertleşmeli. Tatil o zaman tatil olur. 

İnsan vefalı olmalı. Doğup büyüdüğü mekâna, büyüten akrabalara saygı göstermeli. Onları hoşnut etmeli. Hayır duâlarını almalı. 

İçinde yabancılaştığı hayat hallerine farklı bir açıdan bakmalı.

Bakışını zenginleştirmeli insan. Bakışı doğru olmazsa mekân değişikliği bir yenilik getirmez. Negatif üretim makinesini başında taşıyorsa, gittiği yerin ne önemi olur. Oysa her şey (küfür hariç) hakikatte pozitiftir.

Yaşadığı dünya ile barışık olan insan, yeni unsurlarla karşılaştığında da barışık olur. Her yeni, pozitif/negatif enerjisiyle gelir. Hangisine müşteri iseniz, onu alırsınız. Negatif de, pozitif de elde ettiğiniz bir neticedir. Sonuç, sizindir.

Tatilden dönmüşseniz, hoş geldiniz. İnsanlar yüzünüze bakıyorlar. 

Okunma Sayısı: 485
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

    'Bütün arzumuz İdlib'de siviller ile militanların ayırt edilmesi'

    Yeni uygulama ihracatçıları zor durumda bırakıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.