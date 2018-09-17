Tek başına değil, şahs-ı manevî ile birlikte

Bir klâsik; Pazar Grubu Gençleri-3

Her gence, herkes ulaşamıyor. Her genç ayrı bir fıtrattır. Ayrı bir ilgi / alâka gerekiyor. Kişiye göre ilgi göstermek de kolay değil. Kime / nasıl / hangi noktadan yaklaşılacak bilmek gerekiyor. Yoksa adımlar anlamsız olur, netice vermez.

Ebeveynin pek çoğu bu konuda aciz kaldığını itiraf ediyor. O zaman eğitimci arkadaşlarımızın bu konuda biraz inisiyatif alıp, adımlar atmaları gerekiyor. Yani şimdilerde her türlü imkân da var.

Pazar Grubumuzla işleyişimizi pek çok illerden merak edenler oldu. Hatta bazı illerde bu tarz bir sistemi başlatanlar da oldu. Pazar Grubumuz bağımsız bir topluluk değil. Bir şahs-ı manevî yapılanması içinde, cemaatin bilgisi, ilgisi ve desteği ve meşveret marifeti çerçevesinde varlığını sürdüren bir organizasyon.

Gençlerimizle, önce nefsimizden başlamak üzere iman ve Kur’ân hizmeti yapıyoruz. Bu zamanda kendi kendine iman ve Kur’ân hizmeti de olmuyor. Bir şahs-ı manevî lâzım. Biz de çoklu akılla hareket ediyoruz. Devamlılığı ve etkili olması da buradan geliyor. 23 yıldır, her yıl, 10-15 öğrenci düşünüldüğünde ve spor faaliyetlerine katılanlar, spor mekânlarında yapılan küçük çaplı derslerle bu sayı daha da artmaktadır. Nitekim o kişilerle siz dışarıda karşılaştığınızda selâm vereceğiniz, sizin tanıdığınız, sizi tanıyan bir kişi kazanmış oluyorsunuz. Yani spordaki takım arkadaşlığı sadece orada kalmıyor. O bir dostluğa dönüşüyor.

Ders günü, saatleri, işleyişi, dersin yapılacağı mekân şeffaf bir şekilde deklare ediliyor ve isteyen gençlerini bu ortama yönlendiriyor. Pazar Gurubunu farklı kılan şey, gelen gençlerle daha bir özel ilgileniliyor. Bu özel ortamda gencimiz kendini daha rahat ifade ediyor. Kendisinden ders dinleniyor. Böylece özgüveni daha hızlı gelişiyor.

Bazı gençlere ihtiyaçları oranında Risale-i Nur dışında kitaplar öneriliyor. O okunan kitaplar üzerinde mütalâalar yapılıyor. Hatta o okuduğu kitap kısa bir özetle kendisinden dinleniyor. Böylece okuma alışkanlığına katkı yapılıyor.

Böyle bir konseptle genç zevkle okumaya başlıyor. Hem kendi ihtiyacına yaramış hem de diğer dinleyici arkadaşlarına örnek olmuş oluyor.

Bütün bu faaliyetlerde dikkat çeken nokta, gençle ilgilenerek onun kendisini özel hissetmesini sağlamaktır.

Bu da ancak ondaki cevheri keşfetmekle mümkündür.