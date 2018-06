1 Esma 1 ders: Kefîl

1 Esma 1 ders...

Cenab-ı Allah’ın “Kefîl” ismi, kullarının gücünü aşan işleri üzerine alan demektir. Cenâb-ı Hak, kullarını tehlikelere karşı koruyup gözetir, yaratıklarının himâyesini bizzat yapar, kullarının gücünü ve kuvvetini aşan işlerde onlara yardımcı olur. Şerîat, insanlığın bütün saadetine kefîldir. Kur’ân, inananların istikbâline ve âhiretine kefîldir. Cenâb-ı Hak mahlûkatının bütün ihtiyaçlarına kefîldir; maddî-mânevî her ihtiyacını karşılamaktadır. Hadsiz kuşların, kuşçukların, sineklerin, hesapsız hayvanların, haddi hesabı bilinmeyen bitkilerin ve sayısız ağaçların bütün hayat şartlarına Allah Teâlâ kefildir. Denizin dibindeki böceklerin hiçten; bütün yavruların umulmadık yerlerden; bütün hayvanların her baharda, âdetâ sırf gayptan beslenmelerine her zaman Cenâb-ı Hak kefildir. Her şeyi sebeplere bağlayan insanların da her zaman her ihtiyacına, yine bizzat Cenâb-ı Hak kefildir. Allah (cc), her canlının her işine öylesine kefildir ki, her can sahibi Cenâb-ı Hakk’ın yalnızca kendisine baktığını zanneder. Kefil olmanın zerre kadar ağır gelmediği böyle bir Zat, elbette itaatkâr kullarının cennete gireceğine de kefildir.