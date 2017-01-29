"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Adana okuma programı

Şeyda Sultan ZENGİN
29 Ocak 2017, Pazar
Adana’da geçtiğimiz hafta okulların tatil olmasıyla birlikte lise- üniversite okuma programımız başladı.

Çok şevkli geçen programda unutulmayacak anlar yaşadık, meleklere de kaydettirdik zira Cennette karşılıklı tahtlarda oturup onları izlemeyi heyecanla bekliyoruz (inşaallah)

Bu asrın cazibedar lehviyatı içinde bulunan biz gençlerin bir sığınağı olan bu programlar, büyük değişimlerin de başlangıcı oluyor. Özellikle ablalarımızın bizimle ilgilenmeleri, satır aralarında verilen tavsiyeler, bu dehşetli asırdan mahfuz kalmanın çareleri... Hepsi nakış nakış zihnimize işlendi, lokma lokma yutuldu, yavaş yavaş sindirildi. Kâh  oldu canımız sıkıldı, oyun bulduk kendimize; kâh oldu az okuduk dedik, yeter bu uyku bize.

DUÂ KARDEŞLİĞİ

Sonra duâ ettik birbirimize. Mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı duâ iledir demiyor mu Üstadımız. Biz de ‘Sadakte Üstadım!’ diyerek duâ çekilişi yaptık. Herkesin ismi kâğıtlara yazıldı, birer tane çekildi. Kim kime çıktıysa her namazda duâ edildi. Hem umumen, hem de duâ kardeşine  ismen duâ edildi. İsmen duâ etmeyi vurguluyor Üstad Hazretleri. 

Birgün  duâ listesinin hikmetini soran küçük talebesine Üstad:

. Nasıl ki bir yere mektup attığında, zarfın üzerine adresi yazarsan, gideceği yere doğru gider ve istenilen yere çabuk ulaşır. Aynı şekilde, duâ edeceğin kimseyi de ismiyle anarsan aynı şekilde Cenâb-ı Hakk’ın dergâhına öyle ulaşır. Hem gıyâbî yapılan duâ daha makbuldür. Çünkü ben senin ağzınla günah işlemedim, sen de benim ağzımla işlemedin. Cenâb-ı Allah (cc) bir mü’minin diğer mü’min kardeşi için yaptığı duâyı kabul eder. Duâ bir iksirdir, toprağı gümüş yapar, gümüşü de altın yapar.” diye cevap vererek ismen duânın ehemmiyetinden bahsetmiş. 

HERKES İSTİDADI NİSBETİNDE

Herkes istidadı nisbetinde bu programa koşturdu. Kimi geldi ihtiyacınız var mı diye sordu, alış verişimizi yaptı gitti. Kimi geldi ekmeğiniz var mı dedi, aldı getirdi. Kimi geldi çayın yanına neyiniz var dedi dolabımızı doldurdu gitti. Kimi ablalarımız da yanımızdan hiç ayrılmadan bize yemek yaptı, bizimle konuştu, derslerimize katıldı. Neşriyat saatinde gazete dergi okundu, tesbihatın ardından hemen kavramlar sunuldu, enenin sırtına semer vuruldu, deccalin hileleri ortaya döküldü. Kaderin iplikleri örüldü, uhuvvetin temel taşlarına harç konuldu. 

NUR’UN FEDAKÂR ABLALARI

Yeni evli ablalarımızdan tutun, çoluğu çocuğu olanlara kadar hepsi seferber oldu. Vakıf abla koşturdu durdu. Türlü fedakârlıklarla bizlere örnek olarak aklımızda soru işaretleri bıraktılar; bütün bu uğraşlar niye? Ne menfaati var bu insanların? Yok, yokmuş. Mesele menfaat değilmiş. Mesele; kâinattaki herşeyden daha önemli olan imanımızı kurtarmak, bu asrın fitnelerinden bizi korumak, Nûra talebe yapmakmış. Onu da Zübeyir Ağabey’den ders almışlar: “Karanlık zindanlara atarlarsa, ışık; paslı vicdanları görürsen, ümit; imansız kalplere rastlarsan, Nur vereceksin... Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlâktan, kaleler dikeceksin, kaleler, fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın..” Rabbim bu fedakâr abla ve ağabeylerimizden râzı olsun hizmetlerini kabul etsin, bizlere de onlar gibi olmayı nasib etsin, Âmin.. 

ÇAY SEVGİSİ

Okuma Programı deyince ana maddesini çayın oluşturduğunu tahmin etmişsinizdir her halde. Çok mübarek bir çay sevgimiz var biz Nurcuların. Nasıl mı?

Vakıf abla alt demliktir. Âlemi hep Nurlarla doludur. Kaynar durur mübarek..

Talebe kardeşler üst demliktir. Vakıf abla kaynadıkça onlar olgunlaşırlar.. 

Lise talebeleri bardaktır. Biraz Vakıf abla, biraz talebeler doldurur. 

İlköğretim talebeleri de şekerdir. Dersanenin tadıdır..

Ev sahibi ve alt komşu kaşık gibidir mübarekler. Arada bir gelir ‘yok efendim çok talebe girip çıkıyor, yok efendim ses geliyor’. Karıştırır giderler.

Cemaatten ablalar da çay tabağı gibidir. Hepsine destek olur, dökülenleri toplarlar. 

Böyle mübarek bir çay sevgimiz var işte...

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önyargılar nefreti körüklüyor

    Resmî ideoloji taslak müfredatta da var

    Mağduriyetler son bulsun

    Gençler radikalleşiyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    81 ilde 50 bin polisle huzur operasyonu

    Yıldırım ve İngiltere Başbakanı ortak açıklama yaptı

    Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

    HDP Milletvekili Hüda Kaya serbest

    Soru işaretlerini gideren açıklama

    Eski hakim Ekinci tutuklandı

    İsim vermeden tepki gösterdi

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama

    Bakan Işık: Tam bir hayal kırıklığıdır

    CIA belgelerinde Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili dikkat çeken ayrıntı

    Facebook'un kurucusu Zuckerberg'ten Trump'a tepki

    Trump, mülteci kabulünü durdurdu: Hristiyan mültecilere öncelik vereceğim

    TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158 günlük bilançosunu açıkladı

    Darbe anayasasını muhafaza etmek; sözde demokrasidir, sözde demokratlıktır

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetler son bulsun
    Mehmet KARA

    77 kişi de olsa altından kalkabilir mi?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    OHAL’de buyurun seçime
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. Avrupa AB’ye de tehdit
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mevlânâ Halid’in cübbesi
    Genel

    Önyargılar nefreti körüklüyor
    Faruk ÇAKIR

    Üç tarafı deniz, dört tarafı dert
    Merve İRİYARI

    "Çok şükür"
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Siyaset tabiplerinin rehberi: Münâzarât
    Erkan TÜRK

    Okuyamamaktan kork!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.