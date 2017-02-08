3 gün kala bir yasağı daha kaldırdı

ABD, Las Vegas'ta düzenlenecek Okçuluk Salon Dünya Kupası'na katılacak İranlı sporculara getirdiği vize yasağını müsabakaların başlamasına 3 gün kala kaldırdı.

İran Okçuluk Federasyonu Başkanı Muhammed Ali Şocai, federasyonun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağının federal mahkeme tarafından askıya alınmasından sonra Las Vegas'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak İranlı sporculara getirilen vize yasağının da kaldırıldığını duyurdu. Şocai, İranlı sporculara müsabakalara üç gün kala vize verildiğine dikkati çekerek, "Dünya Kupası'na katılacak İranlı okçuların vizesinin ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği tarafından geç verilmesi nedeniyle turnuvaya katılma imkanımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Okçuluk Salon Dünya Kupası, 10-12 Şubat'ta ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde düzenlenecek. AA

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