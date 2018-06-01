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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

4 oyuncunun sözleşmesi resmi olarak sona erdi

01 Haziran 2018, Cuma 12:22
Beşiktaş'ta 4 oyuncunun sözleşmesi resmi olarak sona erdi. Oğuzhan ve Atiba dün gece itibari ile boşa çıkarken, Anderson Talisca Benfica'ya, Atınç Nukan da Leipzig'e geri döndü.

TALİSCA ARTIK BENFİCALI

Siyah-Beyazlı ekip, uzun süredir merak edilen ve transfer gündeminin 1 numaralı konusu olan Talisca'nın 21 milyon Euroluk opsiyon hakkını kullanmadı. Transfer komitesi uzun bir süredir Talisca'yı alıp Avrupa ve Çin kulüplerine satmak için uğraşsa da görüşmelerde kesin bir sonuca ulaşamadığı için 21 milyon Euro'luk riske girmedi. Böylelikle Talisca'nın 2 yıllık Beşiktaş macerası resmen sona erdi. 

OĞUZHAN ÖZYAKUP SERBEST KALACAK AMA 4 YILLIK İMZA HAZIR

Talisca'nın ardından Oğuzhan Özyakup'un da sözleşmesi dün akşam itibari ile sona erdi. 2012-2013 sezonunda Arsenal'den transfer edilen Oğuzhan, Siyah-Beyazlı takımda 6 sezon geçirirken kaptanlığa kadar yükseldi. Aylardır Beşiktaş ile devam edip etmeyeceği haber konusu olan Milli oyuncu her ne kadar yeni sözleşmeyi uzun zaman önce imzalamış olsa da Arsenal ile olan hukuki durumdan dolayı resmi açıklama yapılmıyor. Bahsi geçen hukuki durum ise Oğuzhan, Beşiktaş ile devam ettiği sürece herhangi bir satış durumunda İngiliz ekibine ödenecek olan %30'luk pay. Çok geç olmadan gelen teklifleri değerlendirerek Oğuzhan'dan para kazanmak isteyen Beşiktaş yönetimi ise 6 sezon önce transfer ettikleri ve arada bir kez sözleşme uzattıkları Milli oyuncu için Arsenal'e para ödemek istemiyor. Oğuzhan'ın tüm haklarını almak için daha önce görüşmeler yapan Beşiktaş transfer komitesinin girişimleri Arsenal'in olumsuz tutumu sebebiyle sonuçsuz kalmıştı. Siyah beyazlıların kaptanı için şu ana kadar gelen teklifler 6-8 milyon Euro arasında ve olası satışta Arsenal'in payı verildikten sonra Beşiktaş'ın kasasına girecek para ise 3-4 milyon Euro'ya düşüyor. Bu durumları yaşamak istemeyen Beşiktaş, Oğuzhan'ın sözleşmesinin resmi olarak bitmesini bekleme kararı almıştı. Transfer komitesi, artık boşa çıkacak olan futbolcu için bir süre bekleyip yeni sözleşme yapacak ve Oğuzhan'ın Beşiktaş ile 4 yıllık anlaştığı açıklanacak. Ancak bu durumda da Arsenal'in hukuki süreç başlatma hakkı doğacak. Beşiktaş için 2'nci yol ise Arsenal ile dava süreci yaşamamak için mevcut şartlar üzerinden kontrat yenilemek olacak.

ATİBA HUTCHINSON İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Siyah beyazlı takımda sözleşmesi biten bir diğer oyuncu Atiba ile de görüşmeler sürüyor. Hem Beşiktaş transfer komitesi hem de Atiba sözleşmenin 1 sezon olması konusunda hemfikir; ancak para konusunda bir anlaşma sağlanmış değil. Bu sezon takım bütçesinde %35 oranında kesintiye gidecek olan yönetim Atiba'ya daha önce aldığının altında bir rakam önerdiği için anlaşma sağlanamadı. Dün gece itibari ile boşa çıkan Kanadalı oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

ATINÇ NUKAN YENİ SEZON İÇİN DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kiralık sözleşmesi sona eren Atınç Nukan ise yeni sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Siyah-Beyazlılar, Leipzig takımının oyuncusu olan Atınç'ın satın alma opsiyonu olan 3 milyon Euro'yu ödemeyecek.

DHA

Etiketler: beşiktaş, transfer
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