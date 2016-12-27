''5. yıldızı ilk biz takacağız''

Galatasaray Kulübü, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışında konuşan Kulüp Başkanı Özbek, 5. yıldızda da Galatasaray’ın ilk olacağı söyledi.

Galatasaray Kulübü, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışa sunarken, hazırlanan formalar için bir tanıtım gerçekleştirildi. Türk Telekom Arena’da düzenlenen toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü’nün yanı sıra, sarı-kırmızılı eski yıldız futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş de hazır bulundu.

5.YILDIZA KOŞUYORUZ

Organizasyonda konuşan Dursun Özbek, bu etkinlikle bir mesaj vermek istediklerini belirterek, “Galatasaray, buradaki formalarla ilklerin ve yenilerin takımı olduğunu tekrar hatırlatıyor. Bizim formamızda 2 yıldızın, 3 yıldızın olduğu dönemler geride kaldı. Bundan sonra 5. yıldıza koşuyoruz. Tüm futbol kamuoyuna, 5. yıldızda da Galatasaray’ın ilk olacağı mesajını vermek istiyorum.” diye konuştu.

O dönem futbolcularının duyguları

Sarı-kırmızılı eski futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş, kendi dönemlerindeki formalarıyla çıktıkları tanıtımda duygularını aktardı. Galatasaray’ın Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynadığı, Neuchatel Xamax zaferine imza attığı 1988-89 sezonu formasıyla toplantıda yer alan efsane isim Cevad Prekazi, 7 sezon boyunca giydiği her sarı-kırmızılı formanın kendisi için önemli olduğunu aktardı. Tanıtıma, 1997-98 sezonu formasıyla çıkan Ergün Penbe, Galatasaray’da 13 yıl görev aldığını vurgulayarak, “O sezon 9 puan geriden geldik ve ümitsizliğe hiç kapılmadık. Hayatımda ki en doğru karalardan biri de Galatasaray’a gelmekti. Bugün Ergün Penbe ismi varsa, bu forma ve kulüp sayesindedir” şeklinde konuştu.

Necati Ateş hangi formayla katıldı?

Necati Ateş ise Galatasaray’ın 100. kuruluş yılının kutlandığı ve sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe’yi finalde 5-1 yenerek Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştığı 2004-2005 sezonu formasıyla etkinliğe katıldı. Necati, 2011-2012 sezonunda Fenerbançe’nin evinde şampiyonluk kupasını kaldırmalarının, kendisi için UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından elde edilen en büyük zafer olduğunu sözlerine ekledi.

Özbek: Ara transferde takviye

Dursun Özbek, ara transfer dönemini değerlendirebileceklerini anlatarak, “Bazı eksiklerimiz var. Sakatlıklardan çok çektik. Ara transfer döneminde takıma takviye düşünüyoruz ama en önemli faktör, UEFA tarafından verilen 65 milyon avroluk bütçe sınırlaması. Bunu aşamayız. Kadroda boşalma olursa, yerine transfer yapacağız. Bunun için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Hasan Şaş: GS, Türkiye’nin bir numaralı kulübüdür

Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşarak formasına üçüncü yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım olduğu 2001-2002 sezonu formasıyla tanıtımda yer alan Hasan Şaş, futbolculuğa başlarken, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayıp, tarihi zaferlere imza atmanın en büyük hayali olduğunu anlatırken, “Benim Galatasaraylı olmamın sebebi, Prekazi’ye olan hayranlığımdı. Bugüne kadar da aynı heyecanı içimde taşıyorum. Galatasaray, Türkiye’nin bir numaralı kulübüdür. İki Avrupa kupamız var. Herkes o kupaları kazandıktan sonra bizimle boy ölçüşebilir.” diye konuştu.