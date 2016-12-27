"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

''5. yıldızı ilk biz takacağız''

27 Aralık 2016, Salı 16:33
Galatasaray Kulübü, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışında konuşan Kulüp Başkanı Özbek, 5. yıldızda da Galatasaray’ın ilk olacağı söyledi.

Galatasaray Kulübü, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışa sunarken, hazırlanan formalar için bir tanıtım gerçekleştirildi. Türk Telekom Arena’da düzenlenen toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü’nün yanı sıra, sarı-kırmızılı eski yıldız futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş de hazır bulundu.

5.YILDIZA KOŞUYORUZ

Organizasyonda konuşan Dursun Özbek, bu etkinlikle bir mesaj vermek istediklerini belirterek, “Galatasaray, buradaki formalarla ilklerin ve yenilerin takımı olduğunu tekrar hatırlatıyor. Bizim formamızda 2 yıldızın, 3 yıldızın olduğu dönemler geride kaldı. Bundan sonra 5. yıldıza koşuyoruz. Tüm futbol kamuoyuna, 5. yıldızda da Galatasaray’ın ilk olacağı mesajını vermek istiyorum.” diye konuştu. 

O dönem futbolcularının duyguları

Sarı-kırmızılı eski futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş, kendi dönemlerindeki formalarıyla çıktıkları tanıtımda duygularını aktardı. Galatasaray’ın Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynadığı, Neuchatel Xamax zaferine imza attığı 1988-89 sezonu formasıyla toplantıda yer alan efsane isim Cevad Prekazi, 7 sezon boyunca giydiği her sarı-kırmızılı formanın kendisi için önemli olduğunu aktardı.  Tanıtıma, 1997-98 sezonu formasıyla çıkan Ergün Penbe, Galatasaray’da 13 yıl görev aldığını vurgulayarak, “O sezon 9 puan geriden geldik ve ümitsizliğe hiç kapılmadık. Hayatımda ki en doğru karalardan biri de Galatasaray’a gelmekti. Bugün Ergün Penbe ismi varsa, bu forma ve kulüp sayesindedir” şeklinde konuştu.

Necati Ateş hangi formayla katıldı? 

Necati Ateş ise Galatasaray’ın 100. kuruluş yılının kutlandığı ve sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe’yi finalde 5-1 yenerek Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştığı 2004-2005 sezonu formasıyla etkinliğe katıldı. Necati, 2011-2012 sezonunda Fenerbançe’nin evinde şampiyonluk kupasını kaldırmalarının, kendisi için UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından elde edilen en büyük zafer olduğunu sözlerine ekledi. 

Özbek: Ara transferde takviye

Dursun Özbek, ara transfer dönemini değerlendirebileceklerini anlatarak, “Bazı eksiklerimiz var. Sakatlıklardan çok çektik. Ara transfer döneminde takıma takviye düşünüyoruz ama en önemli faktör, UEFA tarafından verilen 65 milyon avroluk bütçe sınırlaması. Bunu aşamayız. Kadroda boşalma olursa, yerine transfer yapacağız. Bunun için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Hasan Şaş: GS, Türkiye’nin bir numaralı kulübüdür      

Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşarak formasına üçüncü yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım olduğu 2001-2002 sezonu formasıyla tanıtımda yer alan Hasan Şaş, futbolculuğa başlarken, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayıp, tarihi zaferlere imza atmanın en büyük hayali olduğunu anlatırken, “Benim Galatasaraylı olmamın sebebi, Prekazi’ye olan hayranlığımdı. Bugüne kadar da aynı heyecanı içimde taşıyorum. Galatasaray, Türkiye’nin bir numaralı kulübüdür. İki Avrupa kupamız var. Herkes o kupaları kazandıktan sonra bizimle boy ölçüşebilir.” diye konuştu.    

Etiketler: galatasaray, hasan şaş, ergün penbe, dursun özbek
Okunma Sayısı: 350
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    27.12.2016 20:53:25

    Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Uyan ey gözlerim gafletten uyan! Kendinizi kandırın siz!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni iddia!

İstanbul ve Ankara, İzmir'in gerisinde kaldı

İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok

34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Hac başvuruları başladı

Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

Yeni asgari ücrette sona doğru

Türkiye ile Rusya anlaştı

Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı

'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

İsrail diken üstünde

Belediyelere kesinti şoku
📷

Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi

Günün Osmanlıca Vecizesi

Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık

En Çok Okunanlar

Hatice DENİZ

Sessiz çığlık!
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?
Genel

İsrail diken üstünde
Genel

Belediyelere kesinti şoku
Cevher İLHAN

‘Siyasi çözüm’ söylemiyle ‘askerî çözüm’ ısrarı
Faruk ÇAKIR

Önce sistem değişse olmaz mıydı?
Genel

İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
M. Latif SALİHOĞLU

Hasan Âli ve şaibeli Köy Enstitüleri
Hasan GÜNEŞ

Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi
Genel

Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.