"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

A Milliler, ilk maçında Rusya'ya yenildi

01 Eylül 2017, Cuma 23:57
A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenildi.

Karşılaşmaya Cedi Osman, Kenan Sipahi ve Barış Hersek'in basketleriyle başlayan milli takım, 6. dakikada 4 sayılık (11-7) fark yakaladı. Ardından özellikle Shved'in sayılarıyla etkili olan Rusya, 13-2'lik bir seri yakalayarak 9. dakikada 20-13 öne geçti. İlk periyot, 20-15 Rusya'nın üstünlüğünde geçildi.

İkinci yarıya Mozgov'un 5 sayısıyla başlayan Rusya, farkı 12. dakikada 10'a (25-15) yükseltti. Semih Erden ve Kenan Sipahi ile pota altını iyi kullanan A Milli Takım, 14. dakikada farkı 3 sayıya (24-27) kadar indirdi. Yaptığı tam saha pres ve adam adama savunmayla rakibinin kolay sayı bulmasının önüne geçen milliler, hücumda ise düşük bir şut yüzdesiyle oynayınca, fark bir türlü eritilemedi. Rusya, devreyi 36-33 önde kapattı.

İkinci yarıda iyi savunmasını sürdüren milliler, hızlı hücumlarla rakip potaya giderken, zaman zaman yapılan basit top kayıplarına karşın Erkan Veyseloğlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 26. dakikada 46-46 eşitliği sağladı. Ardından 6-0'lık bir seri yakalayarak 28. dakikada skoru 52-46'ya getiren Rusya karşısında milliler, Cedi Osman'ın skorer oyunuyla farkı 29. dakikada 1 sayıya (52-51) indirdi. Bitime 2 saniye kala Shved'in serbest atışlardan bulduğu sayılar sonrası Rusya, son periyoda 55-51 avantajlı girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan milli takım, Semih Erden, Cedi Osman ve Sinan Güler'in basketleriyle 32. dakikada 58-57 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan bu bölüm karşılıklı basketlerle geçerken, pota altında Mozgov ile etkili olan Rusya karşısında ay-yıldızlı ekip, Erkan Veyseloğlu, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarıyla son 3 dakikaya 68-66 önde girdi. Milliler, Mozgov'la skor üretmeye devam eden rakibi karşısında hücumlardan boş dönerken, bitime 25 saniye kala Shved'in bulduğu 3 sayılık basketle Rusya skoru 72-68 yaptı. Kalan sürede taktik faullere gidilmesine karşın fark kapanmadı ve Rusya karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı salonda takip etti. Milli takım grubun ikinci maçında bugün saat 21.00'de Büyük Britanya ile karşılaşacak.

AA

Etiketler: basketbol, milli takım
Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    186. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Haksızlık karşısında susanları Allah’a havale ediyorum

    Sakin şehrin bayram yoğunluğu

    A Milliler, ilk maçında Rusya'ya yenildi

    Arakan ile ilgili 'insani felaket' uyarısı

    Kalın'dan ''Arakan'' açıklaması

    İsveç, Müslüman kadınlara hakaret eden kişiyi affetmedi!

    Trudeau'nun bayram mesajı "Esselamu Aleyküm" ifadeleriyle başladı..

    Türkiye Avrupa ailesinin bir parçası

    Kutsal topraklarda hac heyecanı: Hacılar Mina’da şeytan taşladı...

    Halkbank Trump’a yakın lobi şirketiyle anlaştı

    ARNO Sözcüsü: Bu suçlar insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçlarıdır

    2 bin 900 metrede bayramlaşma...

    İslam dünyasında Kurban Bayramı: Dualarda, Arakan, Filistin ve Suriye var

    İç savaş 7. yılında: Bir buruk bayram da Suriye'de...

    Dünya nüfusunun 3'te 1'inden fazlasını iki ülke oluşturuyor

    Zübeyir Gündüzalp'ten irade terbiyesi ile ilgili prensipler

    Risale-i Nur'daki Lâhikalar neden haber veriyor?

    ''Zulme rıza göstermek de zulümdür"

    Bayram namazı hutbesinde önemli vurgular...

    ''Bu başlı başına skandaldır''

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Haksızlık karşısında susanları Allah’a havale ediyorum
    Ali FERŞADOĞLU

    Kızı imam-hatipli bir annenin acı feryadı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhatabımız militanlar değil, vicdan ve sağduyu sahipleri (1)
    Genel

    Sakin şehrin bayram yoğunluğu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Fırsat mı çıktı?
    Süleyman KÖSMENE

    Kahraman Arakan’ı tanıyor muyuz?
    Risale-i Nur'dan

    Kurban, sahibine Sırat’ta burak olacak
    Şemseddin ÇAKIR

    İnsan-ı kâmil
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da Kurban Bayramı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.