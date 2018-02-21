Alman basını Bayern Münih - Beşiktaş maçını böyle gördü

Alman basını, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Beşiktaş'ı 5 - 0 mağlup eden Bayern Münih'in, çeyrek finali garantilediğini vurguladı.

Tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ın mağlubiyeti Alman basınında geniş yer buldu. Kicker Dergisi, "Bayern Münih açık farkla çeyrek finale" başlığını kullandığı haberde, "Bayern, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş karşısında 5-0 kazanarak çeyrek final kapısını açtı. Türkiye şampiyonu sadece oyunu kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Vida'yı da kaybetti" ifadelerini kullandı.

SPORT BİLD: "DUBLE DUBLE GOLLER: BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ'I EZDİ"

Sport Bild ise Alman takımının, rakibi karşısında ezici bir oyun sergilediğini dile getirerek, "Lewandowski ve Müller'in duble golleri ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti artık Bayern Münih'in elinden alınamaz" şeklinde yazdı.

ABENDZEİTUNG: "ÇAK BİR BEŞLİK': BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ'I DAĞITTI"

Abendzeitung da, Bayern Münih'in İstanbul'a rahat bir şekilde gideceğini belirterek, "Çak bir beşlik': Bayern Münih Beşiktaş'ı dağıttı" başlığını attı. Haberde ayrıca, "İlk maçında Beşiktaş'ı 5-0'lık ezici skorla yenen Bayern Münih, çok rahat bir şekilde İstanbul'a gidecek" denildi.

SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG: "MÜLLER VURUYOR, ROBBEN SOMURTUYOR"

Süddeutsche Zeitung ise, "Müller vuruyor, Robben somurtuyor" başlıklı haberinde Robben'in ilk 11'de başlamadığı için üzgün olduğuna vurgu yaparak, "Bayern Münih, Beşiktaş karşısında 5-0 galip gelerek ikinci maç için çok büyük avantaj sağladı. Müller, takımına iki gol ile katkı sağlarken, Robben ilk onbirde başlamadığı için üzgündü" ifadelerine yer verdi.