Alper Potuk 'özür' mesajı yayınladı

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle özür mesajı yayınladı.

Alper, Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, "Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım olmak üzere bütün Fenerbahçe camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş karşısında 44. dakikada ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. AA

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