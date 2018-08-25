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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ankaragücü ile Trabzonspor berabere kaldı

25 Ağustos 2018, Cumartesi 21:24
Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

İlk yarı

17. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Moulin'in vuruşunda, savunmadan seken top El Kabir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

19. dakikadaki Trabzonspor atağında, sağ taraftan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Hopf topu kornere çeldi.

28. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın kafayla aşırdığı topa altıpas içinde yine kafayla vuran Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

43. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Erdem Özgenç'in sağ kanattan verdiği pasla penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Faty, yaptığı düzgün vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 

İkinci yarı

51. dakikada Pinto'nun soldan yaptığı ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafayla yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan topu kaleci Onur Kıvrak son anda kornere tokatladı. 

60. dakikada Trabzonspor ceza alanı dışı sağ çaprazında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 

72. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. El Kabir'in sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Mokhtar'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti. 

80. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Olcay Şahan'ın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde boş pozisyonda bulunan Rodallega, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2. 

83. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın şutunda, kaleci Hopf gole izin vermedi. 

90+1. dakikada MKE Ankaragücü tekrar eşitliği sağladı. Erdem Özgenç'in ortasında Kehinde'nin kafa vuruşunda kaleci Onur Kıvrak'ın çeldiği top, Mokhtar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2. 

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi. 

AA

Etiketler: süper lig, trabzonspor, ankaragücü
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