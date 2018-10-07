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7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Anlık öfkeyle ya da birilerini suçlamak için alınmış kararlar değil'

07 Ekim 2018, Pazar 17:41
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar ile yolların ayrıldığı teknik heyetteki 3 kişi için, "Bu kararlar, anlık öfkeyle ya da birilerini suçlamak için alınmış değil." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'ye yaptığı açıklamada, kadro dışı bırakılan futbolcular Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar ile yolların ayrıldığı teknik heyetteki 3 kişiye yönelik en geç 9 Ekim Salı günü bir açıklama yapacağını söyledi.

"Bu kararlar, anlık öfkeyle, gündem değiştirmek için ya da birilerini suçlamak için alınmış değil." ifadelerini kullanan Koç, "Etraflıca istişare edilmiş, derinlemesine konuşulmuş ve bir plan çerçevesinde alınmış kararlardır. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'la ilgili alınan kararların sebebiyle, Volkan Demirel için alınan kararın sebebi birbirinden farklıdır. Onları da etraflıca anlatacağım." diye konuştu.

Volkan Demirel'in durumuna değinen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Ortada vefasızlıktan bahsedenler var. Medyanın iddialarının dolmuşuna kimse gelmesin. Volkan Demirel, 15 yıldır bu camia için görev yapan, büyük bölümünde de kaptan olan efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de böyle geçecektir. Bu taraftarın bakışı. Bir de buna Ali Koç bakış açısı var. Volkan benim çok sevdiğim, nikahında şahitlik yaptığım, ailecek evinde gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Dolayısıyla bir işin Fenerbahçelilik tarafı bir de Ali Koç tarafı var. Camiamıza yeni katılmış bir teknik direktör ya da beraberindeki biri, Volkan Demirel gibi birinin bu şekilde kadro dışı bırakılmasına beni ikna edemezler. Bu duyguları taşıyan biri olarak yönetim kuruluyla karar aldıysam, ciddi sebepleri olduğunun bilinmesini isterim. Bu benim için zor bir karardı. Bu konu Alex'in ayrılışıyla kıyaslanıyor. Hiçbir alakası yoktur. Volkan Demirel ve diğer iki oyuncumuz Fenerbahçe'nin kontratlı sporcularıdır. Özellikle kaptan için söylüyorum. Konuların nereye gideceği ona bağlıdır. Hata yaptığını düşünüyorsa, durumu özür dilemesine bağlı. Benim en büyük arzum ve umudum, çok sevdiğim Volkan Demirel'in kendisine yakışır şekilde kariyerini devam ettirip, zamanı geldiğinde de sonuçlandırmasıdır. Bunlar anlık alınan kararlar değildir. İnşallah herkes için en hayırlısı olur. Vefanın ne demek olduğunu ben iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder."

A takım teknik heyetinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevden alınmasıyla ilgili ise Koç, "Teknik heyetten 3 kişiyle yolları ayırdık. Bunu yaparken ciddi sebepler vardı. Bunun nedenlerini paylaştığımız zaman, hepimizin üzülüp kızacağı, öfkeleneceği durumlar söz konusu. Belki de çok geç alınmış bir karardır bu." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: fenerbahçe, ali koç
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