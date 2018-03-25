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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Aziz Yıldırım'a Alex de Souza sorusu soruldu

25 Mart 2018, Pazar 14:15
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni projelerini yakın zamanda açıklayacaklarını belirterek, kulübün geleceğinde başarı gördüğünü bildirdi.

Türkiye Futbol Vakfının yayın organı Stadyum dergisinde röportajı yayımlanan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün çok sağlam bir temele sahip olduğunu anlatarak, "Yeni projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız. Fenerbahçe'nin doğası gereği, önümüzdeki yıllarda başarı görüyorum. Kulübün mevcut yapısı, en zalim darbelerde bile yıkılmayacak seviyede. Öyle bir iskelet ve sistem oturdu ki temeli çok daha sağlam artık. Bunun üzerine ne koyarız, bunu düşünüyoruz. Yakında daha detaylı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar konuşmamamızın bir sebebi var"

Sarı-lacivertli taraftarlardan kulübe sahip çıkmalarını isteyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Camiada pompalanan umutsuz havaya, korku empoze edenlere inanmayın. Fenerbahçe bir olduğunda neler yapabileceğini gördük 3 Temmuz sürecinde. Fenerbahçe ile ilgili oluşturulan, içerisinde korku, umutsuzluk, vazgeçme duygusu barındıran her türlü algıdan uzak durun çünkü bunlar gerçek değil. Şu ana kadar konuşmamamızın bir sebebi var ancak konuşmamızın da bir sebebi olacak. Bizler, 7 gün 24 saatini Fenerbahçe'ye harcayan insanlar olarak kulübümüzü nasıl bir adım daha ileriye götürürüz, bunu düşünüp hayata geçirmek için gerekli adımları atarken, en büyük destekçimiz kongre üyelerimiz ve taraftarımız olacak."

"Başarabileceğime inandığım başka hayallerim var"

Fenerbahçe Kulübü başkanlığında 20 yılı geride bırakan Aziz Yıldırım, 1998'de hayal ettiklerini başarabileceğine inanarak başkanlığa aday olduğunu belirterek, "Fenerbahçe başkanlık makamı, deneme yanılma yönteminin uygulanamayacağı çok üstün bir makamdır. Ben başarabileceklerime yüzde 100 inanmasam bu yola hiç çıkmazdım. O dönem, kulübümüzle ilgili bugünleri hayal etmiştim. Şimdi gelecekle ilgili başarabileceğime inandığım başka hayallerim var." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse Fenerbahçe isminden daha büyük değildir"

Aziz Yıldırım, Brezilyalı eski futbolcuları Alex de Souza ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Alex'i Türkiye'ye biz getirdik, ne şartlarda getirdiğimizi biz biliyoruz. Aylarca uğraştık diyebilirim. Fenerbahçe Kulübü ve taraftarımızın Alex'e, Fenerbahçe için yaptıkları karşısında maddi manevi gerekli desteği ve hak ettiğini verdiğini düşünüyorum. Taraftarın kendisini ıslıkladığı, yuhaladığı Sakaryaspor maçında ben ayağa kalkıp Alex'i alkışlamıştım. Ancak burada atlamamamız gereken bir nokta var; hiç kimse Fenerbahçe isminden daha büyük değildir. İsimlerin, Fenerbahçe'nin önüne geçmesi tasvip ettiğimiz bir durum değil, kim olursa olsun bu böyle. Taraftarın tepkilerini anlıyor ve sineye çekebiliyoruz ta ki Fenerbahçe zarar görene dek. Fenerbahçe'nin zarar gördüğüne inandığımız noktada, bu kulübün başkanı ve yöneticileri olarak konuyla ilgilenmemizden daha doğal bir durum yok herhalde."

AA

Etiketler: aziz yıldırım, fenerbahçe
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