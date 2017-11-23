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23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Bak: Millî Takımı Türk antrenör çalıştırmalı

23 Kasım 2017, Perşembe 17:02
Gençlİk ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Geçmişte milli takımımız yerli çalıştırıcılarla başarılı oldu” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı’nı Türk teknik adamın çalıştırmasını arzuladığını dile getirdi. Bakan Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.  Milli takımın geçmişte Türk teknik direktörler yönetiminde başarılı olduğunu kaydeden Bakan Bak, “Türk Milli Takımı’nı Türk antrenörün çalıştırmasını arzu ederim. Geçmişte görev alan hocalarımız oldu. Onlarla başarı elde ettik. TFF’nin yaptığı görüşmelerde teknik adamlar sorumluluğu almak, kontratını bırakıp gelmeyi arzu etmediler. Fazla alternatif de kalmadı.” diye konuştu.  Bak, sporun Türkiye’nin uluslararası hedeflerine hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Spor bir endüstri. Bunu kabul ediyoruz ancak sporun uluslararası arenada da bu ülkenin hedeflerine hizmet etmesi gerekiyor. Bunun kapasitesi de sizin sporcu potansiyelinize bağlı. Onun için altyapıya devrim gibi yatırımları söylüyoruz. Tüm dünyada yabancı oyuncu var. Kimse itiraz etmiyor. Kimse karşısında olmaz ama milli takımın aldığı neticeler bizi üzüyor. Beklentilerimizi ve hedeflerimizi karşılamıyor. Bunu, bu yapı içinde olan kulüplerimiz ve teknik heyetlerle değerlendirmemiz gerekiyor. Bu, bugünden yarına olacak bir şey değil. Esas sorun üretmemek. Bu sisteme sporcu getirmediğiniz sürece sürdürülebilir değil. Dışarıdan oyuncu getirerek borçlanıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, kendinizin bir kaynak yetiştirerek sürdürmeniz lazım.”    

AA

Etiketler: milli takım
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