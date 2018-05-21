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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Barcelona'nın efsane ismi veda etti

21 Mayıs 2018, Pazartesi 18:45
Altyapısından yetiştiği, A takımda 674 maça çıktığı ve 32 kupa kazandığı Barcelona Kulübüne veda eden İspanyol futbolcu Andres Iniesta, arkasında büyük bir iz bıraktı.

Topa hakim olma ve pasa dayalı oyunuyla 2000'li yıllardan itibaren futbola damga vuran Barcelona'nın orta sahası, Xavi Hernandez'den 3 yıl sonra da Andres Iniesta'yı kaybetti.

Kimilerinin Lionel Messi'nin en önemli destekçisi, kimilerinin asistten önceki pası veren, kimilerinin ise istatistiklerin oyuna yaptığı katkıyı göstermediği adam olarak hatırlayacağı Iniesta, çok sevdiği Barcelona formasını son kez giydi.

La Masia'nın kapısından 12 yaşında girdi

1996'da henüz 12 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia" ile kulübe adım atan Iniesta, A takımdaki ilk maçına, 29 Ekim 2002'de UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan Bruges karşılaşmasında çıktı.

Öncelerde Ronaldinho, sonrasında ise Messi'nin sürüklediği Katalan ekibiyle başarıdan başarıya koşan Iniesta, 442 La Liga, 132 UEFA Şampiyonlar Ligi, 73 İspanya Kral Kupası, 14 İspanya Süper Kupası, 7 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3'er UEFA Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere oynadığı 674 maçta, 57 gol ve 142 asist üretti.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, 767 kez forma giyen eski takım arkadaşı Xavi'den sonra Barcelona formasıyla 2'nci en fazla maça çıkan futbolcu oldu.

16 yıla 32 kupa sığdırdı

Barcelona A Takımı'nda 16 sezon geçiren Iniesta, kendisi gibi altyapıdan yetişen Messi ile beraber 32 kupa kaldırdı.

Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

Centilmenliğiyle de ayrı bir yer edinen İspanyol futbolcu, 16 yıl boyunca hiç kırmızı kart görmedi.

İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü attı

Iniesta, kulübü için olduğu kadar 124 karşılaşmada 13 gol kaydettiği İspanya Milli Takımı için de önemli performanslara imza attı.

2008'de 1964'ten sonra ikinci defa Avrupa şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Iniesta, 2010 FIFA Dünya Kupası finalinde ise tarihe geçti.

Normal sürenin 0-0 tamamlanmasıyla uzatmaya giden maçın 116. dakikasında Hollanda filelerini havalandıran Iniesta, İspanya'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı kazanmasını sağladı.

Iniesta, İspanya'nın bir kez daha Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandığı 2012'de ayrıca UEFA'nın verdiği Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü de aldı.

AA

Etiketler: barcelona, iniesta
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