Başakşehir evinde Beşiktaş'ı tek golle geçti

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 1-0 kazandı. Böylelikle puanını 24'e yükselten Başakşehir, zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş ise 5.sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. 53. dakikada Babel'in soldan ortasında Mustafa Pektemek arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. 57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı. 71. dakikada Caner Erkin'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Medel meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Mustafa Pektemek'e verdi. Mustafa'nın şutunda top kalecide kaldı. 83. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin'in ceza sahasına ortaladığı topa Pepe kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 86. dakikada soldan ceza sahasına giren Visca dar açısına rağmen sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90+6. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasının solundan Babel'in arka direğe ortaladığı topa altıpas içinde Vagner Love omzuyla vurdu, kaleci Mert Günok çizgi üzerinden meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Vida'nın tamamlamak istediği topu Attamah kornere gönderdi. AA

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