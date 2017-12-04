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Başakşehir yeniden zirvenin sahibi: Son 8 maçta yenilgisi yok

04 Aralık 2017, Pazartesi 17:23
Süper Lig'de 6. hafta sonunda ligde 6. sırada yer alan Medipol Başakşehir, ekim ayından bu yana oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak zirvenin yeni sahibi oldu.

Turuncu-lacivertli takım, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-0 mağlup olduğu haftada Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek sarı-kırmızılıların 1 puan önünde haftayı lider tamamladı. 

Son 8 maçta yenilgisi yok

Sezonun ilk 6 haftasında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan İstanbul ekibi, sonraki 8 haftada ise yükselişe geçti.

Ligin ikinci haftasında Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir, 6. haftada da Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildikten sonra oynadığı maçlarda topladığı puanlarla liderlik koltuğuna oturdu.

Abdullah Avcı'nın ekibi, son 8 maçta Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve son olarak da Osmanlıspor'u mağlup ederken, Beşiktaş ve Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçlardan ise beraberlikle ayrıldı. 

Süper Lig tablosu tepe taklak

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 6. haftası sonunda Galatasaray'ın 6, Beşiktaş ve Göztepe'nin 3, Fenerbahçe ve Kayserispor'un da 1 puan gerisinde yer alıyordu.

Medipol Başakşehir, söz konusu haftadan sonraki performansıyla 14. haftada, Galatasaray'ın 1, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 4, Göztepe'nin 6 ve bir maçı eksik Kayserispor'un 7 puan önüne geçti.

Bu süreçte zirve yarışı veren takımlar içinde en çok puan kaybını Galatasaray yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son 3 deplasman maçında sırasıyla Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Galatasaray, sahasında ise Fenerbahçe ile berabere kalarak son 8 haftada 10 puan kaybetti.

Bursaspor ise yakaladığı çıkışla ilk 5 içinde kendine yer buldu. İlk 6 hafta sonunda 9 puanla 8. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, son 8 maçında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile puanını 24'e yükselterek averajla Göztepe'nin önünde 5. sıraya yerleşti.

İç sahadaki yenilmezlik serisi 29 maç

Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek liderliği kazandığı karşılaşma ile sahasındaki yenilmezlik serisini de 29 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli takım son olarak 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da sahasında Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti.

Abdullah Avcı'nın ekibi sahasında oynadığı son 29 maçta 22 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

İstanbul ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 

30 hafta sonra zirvede

Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u mağlup ederek ligde 30 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bundan önce, geçen sezon (2016-2017) 17. haftayı lider tamamlayan turuncu-lacivertli takım, 18. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak liderliği Beşiktaş'a kaptırmıştı.

AA

Etiketler: başakşehir
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