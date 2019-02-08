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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Beşiktaş ile Bursaspor 100. kez karşı karşıya gelecek

08 Şubat 2019, Cuma 09:57
İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 99 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Beşiktaş, son 17 maçtan birini yitirdi

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 17 maçtan 13'ünü kazandı, 3'sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı, ikinci yarıda Bursa'da taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı. Bu sezon ise Bursa'daki karşılaşma 1-1 sona erdi. 

Beşiktaş'ın sahasındaki maçlar

Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 47 maçın 27'sini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki lig maçlarında Beşiktaş toplam 79, Bursaspor ise 37 gol attı.

Geçen sezon Vodafone Park'taki maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. 

Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan müsabakada Beşiktaş 3-0 galip geldi.

Bursaspor'un tarihi galibiyeti

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı.

1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.

Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri

Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı.

Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.

Rekabetten ilginç notlar

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı.

Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.

AA

Etiketler: beşiktaş, ursaspor
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