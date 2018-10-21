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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Beşiktaş İzmir'den mağlup dönüyor

21 Ekim 2018, Pazar 21:50
Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı 

51. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

60. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Reis'in kafa vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti: 2-0

73. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta top direkten döndü. Göztepeli oyuncuların devam ettirdiği pozisyonda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Poko'nun aktardığı topla Yasin Öztekin'in buluşmasına izin vermeyen Beşiktaşlı futbolcular pozisyonu uzaklaştırdı. 

Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Puanlar eşitlendi

Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla geçen Göztepe, rakibiyle puanını da eşitledi.

Ligde 9. hafta itibarıyla Beşiktaş 15 puanda kalırken, Göztepe de puanını 15'e çıkararak rakibini yakaladı.

Bugünkü karşılaşmaya kadar Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup olan Beşiktaş, İzmir deplasmanında istediği sonucu alamadı.

Beşiktaş penaltıyı değerlendiremedi

Bu sezon lehine ikinci kez penaltı kararı verilen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, atışı gole çeviremedi. 

Siyah-beyazlı ekipte 2. haftadaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçındaki penaltıyı Ricardo Quaresma golle sonuçlandırmıştı.

Süper Lig'de üst üste 3. penaltı atışını sonuçlandıramayan Oğuzhan Özyakup, 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor, geçen sezon da Kardemir Karabükspor maçlarında penaltı atışlarını kaçırmıştı.

Lens cezalı duruma düştü

Göztepe karşısında bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens, cezalı duruma düştü. 

Lens, ligin 10. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. 

Ayrıca, siyah-beyazlı ekipte oyuna sonradan dahil olan Mustafa Pektemek, bu sezon ligde ilk kez forma giydi. 

Müsabakayı 8 bin 358 biletli izleyicinin takip ettiği açıklandı.

AA

Etiketler: süper lig, beşiktaş, göztepe
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