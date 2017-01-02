Beşiktaş'tan Babel açıklaması

Beşiktaş, İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'nın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi. Bu arada siyah-beyazlı kulüp, Babel'i sağlık kontrolünden geçirdi. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 283

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.