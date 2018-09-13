Burak Yılmaz özür diledi

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, kulüpten alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna müracaat ettikten sonraki gelişmeler ve transfer döneminde yaşananlara ilişkin, "Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım büyük Trabzonspor taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz'ın kaptanlıktan alınması hakkında açıklama Bordo-mavili futbolcu, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Golcü futbolcu, paylaşımında şunları kaydetti: "Bu kadar üzücü olaylardan sonra Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm fakat benim için bütün konular geride, kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım büyük Trabzonspor taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınıza teşekkür ederim." AA

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