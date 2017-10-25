Caner Erkin'e soruşturma, Talisca'ya zorla getirme kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında, takımının Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcısı Asım Ekren, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Erkin hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde savcılığın, Caner Erkin’in ifadesine başvurması bekleniyor. Caner Erkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hakem Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinden dolayı özür dilemişti. *** Talisca'ya zorla getirme kararı Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca hakkında "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen sezon oynanan derbi maçta yaşananlar üzerine Brezilyalı futbolcu Talisca ile Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Spor suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, soruşturma kapsamında tebliğlere rağmen ifade vermeye gelmeyen Talisca hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Aynı soruşturma kapsamında ifade veren kaleci Volkan Demirel suçlamaları reddetmişti. AA

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