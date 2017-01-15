"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Devlete çağrı yapıyorum, bu spora el atın

15 Ocak 2017, Pazar 21:52
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2'lik beraberlikle biten Fenerbahçe-Adanaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hakem camiası içerisinde gruplaşmalar var. Senin adamın, benim adamım var.

Daha 6. dakikada penaltı var. bu kulüpler milyon eurolar harcıyor. Bu paraların kazanılması için emekler bir düdükle boşa.

Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Spor terörü var.

Bu ülkede, sayın Cumhurbaşkanı ve başbakanı tenkit edebiliyorsunuz. Federasyon'la ilgili konuşunca hemen ceza

Dün Aykut Hoca konuşuyor. Yanlış mı konuştu? Doğru. Başkanlar konuşuyor, yanlış mı? Değil. Gelin hep beraber konuşalım.

Dün Rıdvan hoca söylemiş. Herkes onun söylediği sözlere kulak versin.

Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Almanya hatırlayın, 2000'lerde hiç oyuncusu yoktu.

Devlete çağrı yapıyorum, bu spora el atın. Yazık yani, yazık. Böyle düzen olur mu ya?

Ben hapishaneye girdim, bir kişi Kulüpler Birliği'nden gelip de beni ziyaret etti mi? Ben niye gideyim?

Hata yapan ceza alacak. Dün Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya, neydi. İstikrar olacak hakem kararlarında.

Böyle giderse Türk sporu gelişmez. Her gün tiyatro oynarız. Elde edilen başarılarda tesadüf olur.

Şimdi diyorlar ki tüm paraları TL'ye çevirelim.Gelin 5 sene yabancı oyuncu girişini yasaklayalım madem.

Milli Takımın yardımcı hocası Adanaspor'un başına geçiyor. Milli takımda da devam edecek. Başka hoca yok mu ya?

Hasan Doğan rahmetli ne yaptı, bütün çürükleri temizledi. Elma, armut temizlenecek, yenileri gelecek. Bu hakemlerden şikayetçiyseniz, gelin hep beraber yeni federasyon seçimi yapalım.

Transfer ayrı bir konu. Yaparız, yapmayız.. Daha 15 gün var. Maçlara göre transfer olmaz.

2 puan kaybettiğimiz için bu açıklamayı yapmıyorum

Biz Mehmet Ekici'ye talip olmadık. Mehmet, G.Saray'la görüşmeler yapıyormuş. Sonra Trabzon kanadından bize önerildi. Biz de 'tamam' dedik. İki ay önce bizden Aatıf ve Fernandao'yu istediler. Sonra takas gündeme geldi.

Aatif+500 bin euro veriyorduk. Aatif'a sorduk, dedi ki gitmek istemiyorum. Hocaya da sorduk, o zaman gönderin gelsin dedi.

Okunma Sayısı: 516
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1. tur tamamlandı: 7 günlük süreçte neler yaşandı, 2. tur ne zaman başlayacak?

    Hukukçular ve uzmanlardan vekillere tarihi ikazlar

    Türkiye’yi zor günler bekliyor

    Kıbrıs halkı çözüm istiyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Dolar bozdurma çağrısı zarar ettirdi

    Kalın'dan ''özeleştiri'' çağrısı

    İsrail, dükkanına 'servet' teklif etti: ''Ant olsun ki, burayı onlara bırakmayacağım''

    Krizlerin de çaresi var

    İstanbul hakkında korkutan açıklama

    Meteoroloji'den önemli uyarı!

    Tüketicilere haksız kazanç uyarısı

    İsraf önlense zama gerek kalmayacak

    Titrenecek bir hukuk: Anne-baba hukuku...

    H7N9 virüsü tekrar ortaya çıktı!

    Doktorlar tükendi: Birçoğu antidepresan kullanıyor

    3 madde daha kabul edildi

    Karar verildi, yine cezaevinde

    Araçta başladı, binaya sıçradı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’yi zor günler bekliyor
    Genel

    Hukukçular ve uzmanlardan vekillere tarihi ikazlar
    Faruk ÇAKIR

    Kontrolsüz güç zarar verir
    Genel

    Ali Fuad Başgil anıldı: O, kahraman bir âlimdi
    Mehmet KARA

    “Teklif geçmezse” ne olur?
    Ahmet Hamdi AYDIN

    Özel güvenliğe genel düzenlemeler
    Genel

    1. tur tamamlandı: 7 günlük süreçte neler yaşandı, 2. tur ne zaman başlayacak?
    Yeni Asya'dan Size

    Müsbet Hareket
    Genel

    Yıldırım'dan Bahçeli'ye 'kimlik' jesti...
    Süleyman KÖSMENE

    Hangi mü’mine iki cennet verilecektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.