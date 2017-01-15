Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2'lik beraberlikle biten Fenerbahçe-Adanaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hakem camiası içerisinde gruplaşmalar var. Senin adamın, benim adamım var.

Daha 6. dakikada penaltı var. bu kulüpler milyon eurolar harcıyor. Bu paraların kazanılması için emekler bir düdükle boşa.

Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Spor terörü var.

Bu ülkede, sayın Cumhurbaşkanı ve başbakanı tenkit edebiliyorsunuz. Federasyon'la ilgili konuşunca hemen ceza

Dün Aykut Hoca konuşuyor. Yanlış mı konuştu? Doğru. Başkanlar konuşuyor, yanlış mı? Değil. Gelin hep beraber konuşalım.

Dün Rıdvan hoca söylemiş. Herkes onun söylediği sözlere kulak versin.

Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Almanya hatırlayın, 2000'lerde hiç oyuncusu yoktu.

Devlete çağrı yapıyorum, bu spora el atın. Yazık yani, yazık. Böyle düzen olur mu ya?

Ben hapishaneye girdim, bir kişi Kulüpler Birliği'nden gelip de beni ziyaret etti mi? Ben niye gideyim?

Hata yapan ceza alacak. Dün Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya, neydi. İstikrar olacak hakem kararlarında.

Böyle giderse Türk sporu gelişmez. Her gün tiyatro oynarız. Elde edilen başarılarda tesadüf olur.

Şimdi diyorlar ki tüm paraları TL'ye çevirelim.Gelin 5 sene yabancı oyuncu girişini yasaklayalım madem.

Milli Takımın yardımcı hocası Adanaspor'un başına geçiyor. Milli takımda da devam edecek. Başka hoca yok mu ya?

Hasan Doğan rahmetli ne yaptı, bütün çürükleri temizledi. Elma, armut temizlenecek, yenileri gelecek. Bu hakemlerden şikayetçiyseniz, gelin hep beraber yeni federasyon seçimi yapalım.

Transfer ayrı bir konu. Yaparız, yapmayız.. Daha 15 gün var. Maçlara göre transfer olmaz.

2 puan kaybettiğimiz için bu açıklamayı yapmıyorum

Biz Mehmet Ekici'ye talip olmadık. Mehmet, G.Saray'la görüşmeler yapıyormuş. Sonra Trabzon kanadından bize önerildi. Biz de 'tamam' dedik. İki ay önce bizden Aatıf ve Fernandao'yu istediler. Sonra takas gündeme geldi.

Aatif+500 bin euro veriyorduk. Aatif'a sorduk, dedi ki gitmek istemiyorum. Hocaya da sorduk, o zaman gönderin gelsin dedi.