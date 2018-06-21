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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Dünya Kupası'nda son durum?

21 Haziran 2018, Perşembe 00:40
2018 FIFA Dünya Kupası'nın yedinci gününde 3 maç oynandı. A Grubu'nda Uruguay ve Rusya, adlarını son 16 turuna yazdırdı. Mısır, Suudi Arabistan ve Fas şampiyonaya veda etti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın yedinci gününde 3 maç oynandı.

 

Fas'ı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 yenen Portekiz, B Grubu'ndaki ikinci mücadelesinden 3 puanla ayrıldı. 33 yaşındaki Ronaldo, turnuvadaki 4, milli takım kariyerindeki 85. golüne imza attı.

Ronaldo böylece 84 golle Macar Ferenc Puskas'a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekorunu kırdı.

Gruptaki diğer karşılaşmada İspanya, İran'ı Diego Costa'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

B Grubu'ndaki iki karşılaşmasını da kaybeden Fas, turnuvadan elendi.

Rusya ve Uruguay gruptan çıktı

A Grubu'ndaki maçta ise Uruguay, Suudi Arabistan'ı Suarez'in golüyle 1-0 mağlup etti. Milli takım formasıyla 100. maçına çıkan Suarez, 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Uruguaylı futbolcu oldu.

Gruptaki ikinci karşılaşmalar sonrası 6'şar puanı bulunan Uruguay ve Rusya, son 16 turuna yükseldi. İki maçını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

Program

Dünya Kupası'nda 21 Haziran Perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu:

15.00 Danimarka-Avustralya (Samara Arena - Samara)

18.00 Fransa-Peru (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

D Grubu:

21.00 Arjantin-Hırvatistan (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

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Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

Portekiz Milli Takımı ile 2 maçta attığı 4 golle Dünya Kupası'na hızlı bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo en golcü oyuncu unvanının da sahibi oldu.

 

Grubun ilk maçında İspanya filelerini 3 kez havalandıran ve Fas karşısında da takımını öne geçiren golü atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 85 gole ulaşarak, 84 golü bulunan Macar efsanesi Ferenc Puskas'a ait rekoru kırdı.

Avrupa'daki milli takımlar dikkate alındığında Ronaldo ve Puskas'ın ardından 75 gollü Macar Sandor Kocsis ve 71 golü bulunan Alman Miroslav Klose sıralandı.

Ronaldo, 109 gole sahip İranlı Ali Daei'den sonra da tüm zamanların milli takım formasıyla en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Portekiz'in Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta attığı 4 golün tamamı Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Süper Lig'den 5 oyuncu sahada

Portekiz ile Fas arasında oynanan karşılaşmada Süper Lig'de forma giyen 5 oyuncu ilk 11'de sahaya çıktı. 

Portekiz'de Beşiktaşlı Pepe, Fas'ta da Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçeli Nabil Dirar, Medipol Başakşehirli Manuel da Costa ve Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ilk 11'de yer buldu.

Portekiz yedek kulübesinde Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Göztepe'den Beto da forma şansı bekledi.

Messi tezahüratları

Karşılaşmayı izlemek için Luzhniki Stadı'na gelen Faslı bazı futbolseverler, Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kızdırmak için zaman zaman en büyük rakibi Arjantinli Lionel Messi lehine tezahüratlar yaptı. 

Faslı bazı futbolseverlerin üzerinde, Messi yazılı Arjantin forması olması da dikkati çekti.

Luzhniki Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 78 bin 11 kişinin izlediği açıklandı.

 

AA

Etiketler: dünya kupası
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