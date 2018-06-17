Dünya Kupasında üçüncü günün maçlarının sonuçları

İki farklı grupta oynanan maçlarda Fransa, Danimarka ve Hırvatistan sahadan galibiyetle ayrılırken, Arjantin ile İzlanda berabere kaldı.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncü gününde 4 maç oynandı. C Grubu'nda Fransa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve gol çizgisi teknolojilerinin yardımıyla bulduğu gollerle Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Fransa'nın gollerini Antoine Griezmann penaltıdan ve Paul Pogba, Avustralya'nın golünü Mile Jedinak penaltıdan attı. Gruptaki diğer mücadelede Danimarka, turnuvaya 36 yıl aradan sonra katılan Peru'yu 1-0 yendi. Danimarka'ya galibiyeti getiren golü Yussuf Yurary Poulsen kaydetti. Perulu Christian Cueva, ilk yarının sonlarında VAR sisteminden faydalanılarak verilen penaltı atışını gole çeviremedi. Hırvatistan kazandı, Arjantin ile İzlanda yenişemedi D Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile İzlanda sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Arjantin'de Sergio Agüero, İzlanda'da Alfred Finnbogason fileleri havalandırdı. Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, bir penaltı atışından yararlanamadı. Gruptaki diğer karşılaşmada Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0'lık skorla geçti. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Oghenekaro Etebo kendi kalesine ve Luka Modric penaltıdan kaydetti. Program Dünya Kupası'nda 17 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: E Grubu 15.00 Kosta Rika-Sırbistan (Samara Arena - Samara) 21.00 Brezilya-İsviçre (Rostov Arena - Rostov-On-Don) F Grubu 18.00 Almanya-Meksika (Luzhniki Stadı - Moskova) AA

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