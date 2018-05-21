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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'En Başarılı Genç Yabancı Oyuncu' ödülü Cengiz Ünder'e

21 Mayıs 2018, Pazartesi 22:57
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya Spor Yazarları Derneği Roma Şubesi'nin (USSI Roma) "En Başarılı Genç Yabancı Oyuncu" ödüllünü aldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Serie A sezonunun tamamlanmasının ardından 29. USSI Roma Ödül Töreni yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yanı sıra FIFA menajeri Bayram Tutumlu, Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Roma'nın sportif direktörü Monchi ile spor ve iş dünyasından konuklar katıldı.

Törende, sezonda öne çıkan başarılı performansı dolayısıyla milli futbolcu Cengiz Ünder'e "En Başarılı Genç Yabancı Oyuncu" ödülü takdim edildi. Ödülü, Cengiz Ünder'e Roma Kulübünün resmi davetlisi olarak Barselona'dan gelen FIFA menajeri Bayram Tutumlu verdi.

"Bana olan güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum"

İlk senesinde bu ödülü almasıyla ilgili Cengiz Ünder, "İlk senemde bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Buraya iyi şeyler yapmaya geldim. Burada daha yapacak çok şeylerim var. Umarım seneye daha da başarılı bir sezon geçiririz." dedi.

Teknik direktörünün kendisine güvendiğini belirten Cengiz, özellikle ikinci devreden sonra kendini daha da iyi göstermeye başladığını ifade etti. Cengiz Ünder, "Golleri atmaya başlayınca tabii ki herkesin bana olan güveni daha da arttı. Ben de o güveni boşa çıkarmamaya çalıştım." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli de Cengiz'in ilk senesinde gösterdiği performansa ilişkin, "Cengiz çok başarılı, kaliteli bir oyuncu. Bu başarısından dolayı onun adına biz de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder'in Roma'ya gelmesinde önemli rol oynayan FIFA menajeri Tutumlu da konuklara İstanbul Başakşehir'in kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın selamlarını iletti.

Tutumlu, Cengiz'in İtalya'da kendisini kısa sürede sevdirdiğini ve başarılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Manchester City, Cengiz'i transfer etmek istiyordu ama aynı zamanda Roma da Cengiz ile ilgileniyordu. Sportif direktör Monchi ile çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Oyuncunun Roma'da oynamasının daha uygun olacağını düşünerek yapılan girişimler sonrası Cengiz'in Roma'ya transferinin gerçekleşmesini sağladım. Böylece Cengiz efsanesi doğdu. Bugün gelinen durum ortadadır. Onunla eski kulübü Başakşehir başta olmak üzere bütün Türkiye gurur duyuyor ve dilerim bu başarılı yükselişini uzun yıllar sürdürür."

USSI Roma Yönetim Kurulu'nda yer alan Türk gazeteci Dündar Keşaplı ise "Cengiz, bu sezonki performansıyla Romalıları kendine hayran bıraktı. Bu ödülü sonuna kadar hak etti. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Törende ayrıca, Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesine katkı sağlayan teknik direktör Eusebio Di Francesco ve sportif direktör Monchi de ödüle layık görüldü.

AA

Etiketler: cengiz ünder, roma, ödül
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