Fenerbahçe'den kaleci transferi

Fenerbahçe, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Harun Tekin'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbola, doğduğu şehir İzmir'de Menemen Belediyespor'un altyapısında başlayan 29 yaşındaki kaleci, profesyonel kariyerine İstanbul Güngörenspor'da geçiş yaptı. Bursaspor'a 2010 yılında transfer olan Harun, yeşil-beyazlı formayı birinci kaleci olarak 2014-2015 sezonunda giymeye başladı. Geçen sezon 31 maça çıkan Harun Tekin, bu sezon da ligin ilk 3 haftasında Bursaspor'un kalesini korudu. Harun, ligin ilk haftasında 11 Ağustos'ta Bursaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği maçta da yeşil-beyazlıların kalesini korumuştu. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrolarına da davet edilen Harun, iki kez ay-yıldızlı formayı giydi. Harun, Fenerbahçe'de memleketi İzmir'in plakası olan "35" numarayı, formasında taşıyacak. *** Fenerbahçe'den orta sahaya Brezilya'dan takviye Fenerbahçe Kulübü, Brezilya temsilcisi Gremio'nun orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'nın transferi için hem futbolcu hem de kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtilerek, "Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır." denildi. Bu sezon 21 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maça çıkan Jailson, ön libero pozisyonunda görev yapıyor. Brezilyalı futbolcu, kulübüyle 2017 yılında, Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Libertadores Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. AA

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