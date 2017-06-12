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Futbolun en değerlisi 210.7 milyon avro

12 Haziran 2017, Pazartesi 15:22
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre bonservis bedeli en yüksek futbolcu unvanını, 210,7 milyon avroyla Barcelonalı Neymar aldı.

Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, yaz transfer döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu, 210,7 milyon avroyla Barcelonalı Neymar oldu. 

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2017 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu modele göre ara transfer döneminde 246,8 milyon avro piyasa değeri bulunan Neymar'ın fiyatı, 210,7 milyon avroya geriledi. Brezilyalı futbolcu, bu düşüşe rağmen futbol piyasasının en değerli oyuncusu olmaya devam etti.

Ara transfer döneminde 170,5 milyon avroyla takım arkadaşının arkasında yer alan Lionel Messi, 151,7 milyon avroluk değeriyle 4'üncü sıraya düştü. 2 ve 3'üncü sıraya, Tottenham'ın genç oyuncuları Dele Alli ve Harry Kane yerleşti. CIES, 21 yaşındaki Alli'nin değerini 155,1 milyon, 23 yaşındaki Kane'in değerini ise 153,6 milyon avro olarak belirledi.

Bu sezon Real Madrid'de hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de La Liga şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, 112,4 milyon avroluk piyasa değeriyle 7'ncilikten 11'inciliğe geriledi.

Monaco'nun 18 yaşındaki yıldız adayı Kylian Mbappe'ye ise 92,6 milyon avro değer biçildi. Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de 51,1 milyon avroluk tahmini bonservis bedeliyle 75. sırada kendisine yer buldu.

İlk 5'te yer alan futbolcular şöyle:

1. Neymar (Barcelona): 210,7 milyon avro

2. Dele Alli (Tottenham): 155,1

3. Harry Kane (Tottenham): 153,6

4. Lionel Messi (Barcelona): 151,7

5. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,3

AA

Etiketler: en değerli futbolcu
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