Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Galatasaray konuk ettiği Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenmeyi başardı.

9. dakikada Galatasaray mücadele öne geçti. Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, açısını düzelttikten sonra ceza sahası ön çizgisinin gerisinden şutunu çekti. Kaleci Guilherme, sağına gelen topa müdahale etse de başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Lokomotiv Moskova savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya geldi. Bu oyuncunun bekletmeden kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Rodrigues, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak meşin yuvarlak auta gitti.

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksei Miranchuk'un ortasında, arka direkteki Farfan meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, yatarak soluna gelen topa sahip oldu.

26. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında altıpastaki Eren Derdiyok'un uygun durumda müdahale edemediği top ters kanada açılırken Galatasaray, önemli bir fırsattan yararlanamadı.

29. dakikada Manuel Fernandes'in soldan kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top son olarak altıpas gerisindeki Kverkvelia'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı son anda Fernando kafasıyla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

40. dakikada Aleksei Miranchuk'un sağdan kullandığı kornerde Farfan'ın altıpas önünde kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı

50. dakikada Aleksei Miranchuk'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen topu son anda kornere çeldi.

56. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Guilherme üzerine gelen topu güçlükle kornere tokatladı.

65. dakikada Belhanda'nın ceza sahası önünden şutunda kaleci Guilherme sağına gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı hafif sol çaprazda düşürülmesiyle kazanılan faulde topun başına Eren Derdiyok geçti. Golcü futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Guilherme'nin sağından filelerle buluştu: 2-0

71. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında altıpas gerisindeki Emre Akbaba'nın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

76. dakikada Muslera'nın uzun pasıyla başlayan atakta hızla rakip yarı alana geçen Rodrigues, Corluka'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına sokuldu. Rodrigues'in ceza sahası yayı giresinden karşı karşıya plase vuruşunda kaleci Guilherme, soluna gelen topu son anda kornere gönderdi.

80. dakikada 4'e 3 gelişen Galatasaray atağında topu sürükleyen Ndiaye, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şut çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden şutunda kaleci Guilherme meşin yuvarlağın sahibi oldu.

90+3. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kendi yarı alanında kaptığı topla hızlı çıkan Onyekuru, iki oyuncunun sıkıştırması üzerine pasını sağdan bindiren Emre Akbaba'ya aktardı. Emre, karşı karşıya kaldığı kaleci Guilherme'den sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Rocchi, bunun üzerine penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 3-0 yendi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray'da futbolcular, maçtan sonra tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Sarı-kırmızılı takım, grubunda ikinci maçını 3 Ekim'de deplasmanda Portekiz'in Porto ekibi ile yapacak. Lokomotiv Moskova ise Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek.

Eren Derdiyok gol sayısını 5'e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Eren Derdiyok, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Eren Derdiyok, bu sezon TFF Süper Kupa maçında bir, Spor Toto Süper Lig'deki müsabakalarda ise 3 kez topu ağlarla buluşturdu.

Rodrigues'ten son 2 maçta 3 gol

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Garry Rodrigues, son iki resmi maçta 3. kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı ilk müsabakada topu filelerle buluşturan Rodrigues, Süper Lig'de geride kalan haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta 2 gol kaydetmişti.

Ndiaye kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında ilk sarı kartını gören Ndiaye, 87. dakikada Anton Miranchuk'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Porto ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Avrupa'da 7 maç aradan sonra kazandı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetle Avrupa kupalarında 7 maç aradan sonra kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Avrupa kupalarında çıktığı 7 müsabakada 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, bu müsabakalarda Benfica, Atletico Madrid, Lazio ve Östersunds'a deplasmanda yenilirken, Astana, Lazio ve Östersunds ile İstanbul'da berabere kalmıştı.

Lokomotiv Moskova karşısında ikinci galibiyet

Galatasaray, tarihinde Lokomotiv Moskova karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 2002-2003 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında eşleştiği Rus ekibi karşısında deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanmış, sahasındaki müsabakayı ise 2-1 yitirmişti.

Söz konusu sezonda da Galatasaray'ı Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'yı Yuri Semin çalıştırıyordu.

Galatasaray, bu galibiyetle ayrıca Rus takımları ile yaptığı 9. müsabakada ikinci kez sahadan üstün ayrıldı.

Galibiyetle başlama hasretini sonlandırdı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına galibiyetle başlama hasretini sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son açılış maçı galibiyetini, 2002-2003 sezonunda yine Lokomotiv Moskova'yı yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonra 6 kez ilk grup karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 15. kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi gruplarındaki açılış maçlarında bugüne kadar 6 yenilgi, 5 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti. Bu maçlarda rakip ağları 17 kez havalandıran Galatasaray, ağlarında ise 21 gol gördü.