Galatasaray kötü oynayıp kazanmasını bildi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u Sabri Sarıoğlu'nun 5 yıl sonra attığı golle 1-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, 51. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun attığı golle Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla yenerek puanını 36 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 71. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gören Ali Çamdalı, hakeme uzun süre itiraz edinci ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. SNEİJDER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Sarı kırmızılı takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, devre arasında hakeme ilk yarıdaki pozisyonlar nedeniyle itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Bu kart ile cezalı duruma düşen Hollandalı yıldız, gelecek hafta oynanacak olan Karabükspor maçında forma giyemeyecek. YENİ TRANSFERLER SONRADAN GİRDİ Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ahmet Çalık, 90+3. dakikada oyuna dahil oldu. Garry Rodrigues ise ikinci yarının başında Josue'nin yerine oyuna girdi ve Sabri Sarıoğlu'nun golünde pası veren oyuncu oldu. Rodrigues, attığı çalımlar ve hızı nedeniyle taraftarlardan tam not aldı.

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