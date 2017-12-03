Galatasaray taraftarı 'Fatih Terim'i istiyor!

Florya'ya Fatih Terim'in fotoğraflarıyla gelen taraftarlar, yönetimi ve Igor Tudor'u istifaya davet etti.

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı derbi maçın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak, yönetimi ve teknik direktörleri Igor Tudor'u istifaya davet etti. Taraftarlar ayrıca, yanlarında Fatih Terim'in de fotoğrafını getirerek, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptılar. Maç sonrası tesislerin önünde toplanmaya başlayan Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Taraftarlar, uzun süre "yönetim istifa", "Tudor istifa" ve "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, yanlarında getirdikleri Fatih Terim'in fotoğrafını basın mensuplarına göstererek protestolarını sürdürdüler. Fatih Terim'in fotoğrafının üzerinde de, "Ya Terim, ya gidin!" ifadeleri yer aldı. FATİH TERİM'İN FOTOĞRAFI TESİSLERİN DUVARINA YAPIŞTIRILDI Öte yandan taraftarlar, yanlarında getirdikleri Fatih Terim fotoğraflarını, tesislerin duvarlarına yapıştırdı. DHA

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