Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar, D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

İlk yarı 13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in sert şutunda kaleci Casillas soluna gelen topu güçlükle engelledi. 14. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Feghouli, pasını yerden altıpasa gönderdi. Kale önünde son anda uzanarak dokunan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı auta attı. 17. dakikada Porto, mücadelede öne geçti. Sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Telles, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Felipe, kafayla topu filelere yolladı: 0-1. 40. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hernani, Mariano'dan sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Kulbakov penaltı kararı verdi. 42. dakikada penaltıyı kullanan Marega, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. 45. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ndiaye'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, Felipe'nin müdahalesiyle yerde kalınca, Belaruslu hakem penaltıya hükmetti. 45+1. dakikada topun başına geçen Feghouli, meşin yuvarlak ile kaleci Casillas'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-2. İkinci yarı 49. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Eren Derdiyok, şut açısını kaybedince pasını daha uygun durumdaki Rodrigues'e aktardı. Bu oyuncu, ceza yayı içinde uygun durumda kötü bir vuruş yapınca, kaleci Casillas yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu. 51. dakikada Ndiaye'nin uzun pasıyla sağ kanatta hareketlenen ve ceza sahasına giren Feghouli'nin şutunda, top üstten auta çıktı. 56. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda buluştuğu meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Onyekuru'nun gelişine şutunda top üstten auta gitti. 57. dakikada Porto, bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Marega, Ozan Kabak'tan kaptığı topu bekletmeden sağdan ceza sahasına hareketlenen Hernani'ye aktardı. Son çizgiye indikten sonra altıpasa sokulan Hernani, kaleci Muslera ile karşı karşıya pasını altıpas gerisinde uygun durumdaki Oliveira'ya aktardı. Portekizli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3. 59. dakikada Feghuoli'nin sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerindeki Maicon'dan seken top, altıpas gerisindeki Eren Derdiyok'ta kaldı. Tecrübeli oyuncu, uygun durumda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı. 65. dakikada Galatasaray yeniden farkı 1'e düşürdü. Mariano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in yerden ortaladığı topa altıpas içinde dokunana Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-3. 66. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir penaltı daha kazandı. Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Rodrigues, Maxi Pereira'nın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Kulbakov, Galatasaray lehine maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Feghouli'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Müsabaka Portekiz temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. AA

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