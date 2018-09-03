"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gol sevinci pahalıya mal oldu

03 Eylül 2018, Pazartesi 19:19
Denizlispor'u 4-0 mağlup eden Altınordu'da, karşılaşmanın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner, abartılı gol sevinci nedeniyle 3 maç kadro dışı bırakıldı.

1. Lig takımlarından Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün oynanan Denizlispor maçında takımın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner'in, Denizlispor'dan yetişmiş bir futbolcu olduğunu belirtti.

Hüseyin Atakan Üner için yetiştirme bedeli olarak Denizlispor'a 375 bin lira ödediklerini ve ikinci satış gelirlerinden yüzde 30 vermeyi yazılı olarak taahhüt ettiklerini aktaran Özkan, bu futbolcuya oryantasyon eğitimi verdiklerini kaydetti.

Özkan, Hüseyin Atakan Üner'in farkettirmeden yaptıkları sınavları geçtiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Ama insanoğlunun yaptığı sınavlar ile hayatın içinden çıkan sınavlar aynı değil işte. Esas olan, hayat sınavından geçmek. Golü attıktan sonra yaptığı büyük terbiyesizlik. Tecrübeli bir oyuncu yapsaydı, bugün biletini keserdim. Dün Hüseyin Atakan, hayat sınavından ikmale kaldı. Altınordu Arması Yediemini sıfatıyla, 'Çocuklarımız geleceğimiz.', 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu.', 'Türkiye'nin Altınordu'su.' ana sloganlarımızda yara açan Hüseyin Atakan'ı, 3 maç kadro dışı bırakıyorum. 'Çevir kazı yanmasın.' yapmadığımızı ispat etmek için, ibretialem için, yani Allah'ın dışında hiç kimseye müdanamız olmadığını herkesin anlaması için, bu 3 maçta sahaya Hüseyin Atakan'ın yerine, bir A takım oyuncumuz ile değil, 18 yaş altı takımımızın sol açığı Berkay Görmez ile çıkacağız."

AA

Etiketler: altınordu, denizlispor
Okunma Sayısı: 598
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • HÜSEYİN İLHAN

    4.9.2018 12:37:32

    Sn.Başkan sizleri tebrik ediyorum;İlki ALLAH'dan gayrısına baş eğemem düsturunuz,ikincisi ise HAYAT İMTİHANIdediğiniz husus her nefis için asla hatırından çıkarmaması gereken imtihan.Bu hayat imtihanında genç olarak hatasına verdiğiniz cezanın şekli,süresi ve tavrınız takdire şayandır. RABBİM DOĞRU ÇALIŞMALRINIZDA MUVAFFAK ETSİN.gençlerimizede böyle idarecileri nasip etsin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Sermaye girişleri sert düştü

'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

"AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

'Bütün arzumuz İdlib'de siviller ile militanların ayırt edilmesi'

Yeni uygulama ihracatçıları zor durumda bırakıyor

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
Mustafa ORAL

Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
Genel

Bir insani kriz daha kapıda
Raşit YÜCEL

Tokdemir Ağabey
Genel

Şarbon korkutmaya devam ediyor
Süleyman KÖSMENE

Cennette yasak meyve var mıdır?
Genel

Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
Genel

Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.