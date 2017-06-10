Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, eski futbolcu Çolak, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Çolak, Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislerce teslim alınarak, saat 14.30'da uçakla Başkente hareket etti. Öte yandan, operasyonun Ankara ayağında da 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin organize suç örgütü kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları iddia ediliyor. AA

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