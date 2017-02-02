Hamit Altıntop, Galatasaray'dan ayrılma gerekçesini açıkladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98'in yeni transferi Hamit Altıntop, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tercihi nedeniyle Galatasaray'da oynayamadığını ifade etti.

Kicker dergisine açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu Hamit Altıntop, sarı-kırmızılı ekip ile son 6 ayda antrenmanlara çıktığını kaydederek, "Galatasaray ile sözleşmemi feshetmeden önceki 2 ayda 4 karşılaşmada forma giydim. Galatasaray'da son dönemde hazır olmadığım için değil, Riekerink'in tercihi nedeniyle forma şansı bulamadım." şeklinde görüş belirtti.

Darmstadt 98 ile hızlı bir şekilde anlaştığını aktaran Türk futbolcu, "Çok iyimserim. Motivasyonum yüksek. Yeniden Bundesliga'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu 6 ay önce düşünemezdim." ifadelerini kullandı.

Oyun ritminin eksik olduğunu belirten Hamit, "Sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da istediğim performansı sergileyemedim. Bu yüzden kulüp ve taraftarların beklentilerini karşılayamadım." değerlendirmesinde bulundu.