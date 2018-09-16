Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "VAR'ın hiçbir yararı olduğunu düşünmüyorum. 4-5 maçta zararını gördük, faydasını görmedik." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, rakipleri karşısında oyun üstünlüğünün Beşiktaş'ta olduğunu belirterek, "İlk yarı yavaş oynadık, tempolu ve hızlı değildik. Sahanın bozuk olması da etkiledi." dedi.

Daha hızlı oynamak isteyen bir takım için zeminin de düzgün olması gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Bir pozisyonda Ljajic'e baktım, topla kavga ediyordu. Maalesef zemin sıkıntılı, akıcı oynamak için de zeminin düzgün olması gerekiyor. Oyuncular iyi niyetli ve gayretliydi. Kazanmak için oynadılar. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncular savaştılar. 10 kişi kaldığımızda da gol atabilirdik." ifadelerini kullandı.

Gary Medel'in kırmızı kart görmesinin de oyunu çok değiştirdiğini kaydeden Güneş, "Yediğimiz golde pozisyondaki sayısal fazlalığa rağmen panik yaptık. Seyirci bugün lazım olan yerde devreye girdi. Direnci artırdılar. Hak ettiğimiz maçı aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"VAR'ın yararı olduğunu düşünmüyorum"

Güneş, bu sezon uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin faydalı olmadığını savundu.

Gary Medel'in gördüğü kırmızı kart pozisyonu üzerinden sistemi değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

"Bir tane yediğimiz ofsayt golü var. Bursaspor maçında 'penaltı' denildi, izlenilmedi. İkinci sarı kartı sordum, nasıl uygulanacak diye. Sarı, kırmızıya döndüğünde bakmakta fayda var. Medel'in pozisyonunda ne sarısı faul bile yok. Hakeme top oynamak istediğimizi söyledim, ikinci yarı daha beter oldu. Kendimi tuttum, sustum. Genç bir hakem. Makineler önemli ama insanlar daha önemli. VAR'ın vicdanlı olması lazım. Vicdanınızda sorun varsa sıkıntı yaşarsınız. Hastalığınızda ilaç alırsınız, kutuyu içip de zehirlenmezsiniz veya alıyorsunuz faydası yok. VAR'ın hiçbir yararı olduğunu düşünmüyorum. 4-5 maçta zararını gördük, faydasını görmedik."

"Ljajic'in istediğim seviyede olması gerekiyor"

Yeni transfer Adem Ljajic'in Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki performansını değerlendiren Güneş, "Akıllı, teknik oyuncu. Bu saha onun sahası değil. Şut atmada, top kullanmada eksikleri oldu. İyi oyuncu, katkı yapacak. Benim istediğim seviyede olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"En doğru kararların alınıp uygulanmasını istiyorum"

Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, cuma günkü maçların programlarını, Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşla beraber aldıkları kararla yaptıkları yönündeki açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Daha önce konuştuğumda önce milli takım, sonra Şampiyonlar Ligi, UEFA ve lig olması gerektiğini söyledim. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın, bize yapılmış olabilir. Daha önce fikstür konusunda taleplerimiz oldu. Bu maçı da pazar günü istemiştik ama olmadı. Her futbol adamı benim için önemlidir. Ne bize ne başkasına haksızlık yapılsın. En doğru kararların alınıp uygulanmasını istiyorum."

Fenerbahçe derbisi

Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin gergin geçip geçmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, "Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, tüm takımlar değerli. Ülkenin markası olan takımlar, kavga olur mu. Ali Koç'u tanıyorum. Aziz Yıldırım'ı da tanıyorum. Maçla ilgili olumsuzluk düşünmüyorum. Birkaç defa dördüncü hakeme gittim, konuştum. O zaman beni atacak diye düşündüm. Fenerbahçe maçıyla ilgili söyleyeceğim tek şey, Gary Medel yok." diye konuştu.

Takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Alvaro Negredo'nun durumuna değinen Güneş, "Gideceğini veya kalacağını bilmiyorum. Ne o biliyor ne ben biliyorum. Maçtan sonra gidecekse yüzde yüz oynatmazdım. Karar başkanın ve yönetimin." ifadelerini kullandı.

Güneş, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Atiba Hutchinson konusunda ise "İdmanlara katılıyor ancak tam toparlandığını söyleyemem." değerlendirmesinde bulundu.

Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: Bir gol attık ancak ikinciyi bulamayınca mağlup olduk

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarıda defans anlamında istediğimiz işleri yaptık ancak maalesef hücum anlamında istediklerim ortaya çıkmadı. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra uyandık. Kontraataktan yediğimiz gol var. Bir gol attık ancak ikinciyi bulamayınca mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil: Galibiyet, her zaman galibiyettir

Evkur Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Ligde kolay maç yok. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz ama basık, rutubetli ve ağır bir hava vardı. Saha zemini tam düzelmedi. Yine de netice olarak ve takımın diriliği olarak bakarsak güzel bir sonuç. Fakat hakemlerin maça tesirini bir hayli fazla gördüm. Sonuç olarak galibiz. Mücadeleci bir oyun ortaya koyduk. Galibiyet, her zaman galibiyettir." ifadelerini kullandı.

Ürkmezgil, siyah-beyazlı taraftarların "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık" şeklindeki tezahüratlarının hakem hatalarına karşı yapılan kibarca bir yaklaşım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hakeme küfreden stat olmaktansa yönetimle bu işi hallettiler. Ben başka bir anlam bulamıyorum. Başka bir kontak da kuramıyorum. Gerçekten Gary Medel'in ikinci sarı kartı çok absürt. Temas yok, faul yok. Dolayısıyla bu manada taraftarın espritüel tavrının başka bir anlamı yok."