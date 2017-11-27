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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Manchester City rekor kırdı

27 Kasım 2017, Pazartesi 13:00
Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde karşılaşmalara hafta sonu devam edildi. İngiltere Premier Lig'de art arda 11. galibiyetini alan Manchester City, 37 puana ulaşarak rekor kırdı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Manchester City, 13. haftada konuk olduğu Huddersfield Town'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Bu sonuçla Manchester ekibi, 1992'den bu yana oynanan Premier Lig döneminde 13 haftada 37 puana ulaşan ilk takım olarak kayıtlara geçti. 

Haftanın öne çıkan maçında Liverpool, sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

İkinci sıradaki Manchester United ise konuk ettiği Brighton'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'de 13. maçların ardından 37 puan toplayan Manchester City, en yakın takipçisiyle arasındaki 8 puanlık farkı korudu. City'yi, 29 puanlı Manchester United, 26 puanlı Chelsea ve 25 puanlı Arsenal izledi.

La Liga

Lider Barcelona, La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda ikinci sıradaki Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

Lig başladığından beri sadece bir golü bulunan Ronaldo, Real Madrid'in sahasında Malaga'yı 3-2 yendiği maçta takımının son golünü atarak galibiyette pay sahibi oldu.

Bir diğer başkent ekibi Atletico Madrid ise deplasmanda Levante'yi 5-0 ile geçti.

La Liga'da 35 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini, Valencia 31, Real Madrid ve Atletico Madrid 27'şer puanla takip etti.

Bundesliga

Almanya'da lider Bayern Münih konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'a 2-1 mağlup oldu. Liderin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, ağırladığı Werder Bremen'i 2-0 yendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim ise konuk olduğu Hamburg'a 3-0 yenildi.

Derbi maçında Borussia Dortmund 4-0 öne geçtiği maçta Schalke 04 ile 4-4 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 13. haftasının ardından 29 puanı bulunan Bayern Münih, Leipzig'in 3, Schalke 04 ve Borussia Mönchengladbach'ın 5 puan önünde zirvede yer aldı. 

Serie A

Serie A'nın namağlup ekipleri Napoli ve Inter, haftayı üçer puanla kapattı.

Lider Napoli konuk olduğu Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Inter ise deplasmanda Cagliari'yi 3-1 ile geçti.

Son şampiyon Juventus ise konuk ettiği Crotone'yi 3-0 yendi.

Ligde 14. haftanın sonunda 38 puan toplayan Napoli'yi, 36 puanlı Inter, 34 puanlı Juventus, 31 puanlı Roma ve 29 puanlı Lazio takip etti.

Ligue 1

Fransa'da namağlup lider PSG, deplasmanda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'yu 2-1 yenerek, ligde 12. galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Olympique Marsilya ağırladığı Guingamp'ı 1-0 yendi. Olympique Lyon ise deplasmanda Nice'i 5-0 gibi farklı skorla yenmesini bildi.

Ligue 1'in 14. haftası sonunda PSG, 38 puanla liderliğini sürdürdü. Monaco ve Olympique Lyon 29'ar puanla Paris ekibini takip ediyor.

AA

Etiketler: manchester city, premier lig
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