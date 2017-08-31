Mesut Bakkal 4. kez Gençlerbirliği teknik direktörü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi. Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdi. Mesut Bakkal ile 1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı. Gençlerbirliği'ni yakından tanıyan Bakkal, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce 3 kez çalıştırdı. Mesut Bakkal, son olarak geçen sezon Sergen Yalçın'ın ardından Kayserispor'da görev yapmış ve sarı-kırmızılı ekibi Süper Lig'de tutmayı başarmıştı. Sezona kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, geride kalan 3 haftada galibiyetle tanışamadı. İlk hafta Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, ardından Atiker Konyaspor'a 3-0, Fenerbahçe'ye de 2-1 yenildi. Gençlerbirliği, ligde bir puan ve averajla son sırada bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.