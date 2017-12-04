"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Mete Kalkavan'a UEFA'dan görev

04 Aralık 2017, Pazartesi 19:06
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı 7 Aralık Perşembe günü Çekya'nın Zlin ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc şehrindeki Andruv Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.

Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Arda Kardeşler ilave yardımcı hakemlik görevleri yapacak.

Öte yandan UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz, Portekiz'in Porto ile Fransa'nın Monaco takımları arasında 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında görev alacak.

Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

AA

Etiketler: mete kalkavan
Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    279. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Akaryakıt fiyatlarına müdahale edilmeli”

    15 Temmuz'da Doğan Medya Center'ın işgali davasında ara karar

    Bu dâvâ bir hukuk katliâmı

    Hüsmen Duran duâlarla

    ‘İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse yandaş hâkim de bulamazsınız’

    İddia edilen belgeleri savcılığa teslim ettiler: "Bunu yarına bekleyin arkadaşlar''

    Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Salih öldürüldü

    Suriyelilere 13 tırlık insani yardım

    "Bu Mushafları görünce şoke oldum ve çok heyecanlandım''

    Arap Birliği ‘Kudüs’ için toplanacak

    Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili son durum?

    Türk Telekom'u işgal davasında istenen cezalar belli oldu

    Rusya ve YPG yan yana!

    "Hazreti Mevlana'nın Balkanlara en büyük etkisi İslam'ın yayılmasındadır"

    Şimdiye kadarki en büyük ABD - Güney Kore tatbikatı

    Yurt genelindeki operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'dan açıklama

    Yeniden yükselişe geçti: Altının gramı ne kadar oldu?

    Hava Kuvvetlerinde operasyon: Gözaltı sayısı 64 oldu

    Artış devam ediyor: En büyük problem enflasyonda çift haneye devam!

    'Alıkonulduğu' iddiası hakkında Şefik'ten açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Halk hesap sormalı
    M. Said ZEKİ

    Hâkim ve savcılar cesur ve tarafsız olmak mecburiyetindedir - 2
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cevap bekleyen sualler
    Genel

    ‘İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse yandaş hâkim de bulamazsınız’
    Faruk ÇAKIR

    Bakınız daha ne dertlerimiz varmış?
    Genel

    Kur’an’a sıkı sıkı sarılmalıyız
    Genel

    Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili son durum?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hava Kuvvetlerinde operasyon: Gözaltı sayısı 64 oldu
    Genel

    Yurt genelindeki operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'dan açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.