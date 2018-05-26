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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Mustafa Cengiz yeniden başkanlığa seçildi

26 Mayıs 2018, Cumartesi 20:30
Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda 2 bin 525 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Galatasaray Kulübünün 101. olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandığın da sayım işlemi sona ererken, 2525 oy alan Mustafa Cengiz yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer adaylardan Dursun Özbek 1361, Ozan Korkut 659 ve Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı.

3 yıl daha görev yapacak

Olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

Ocak ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlık görevini Dursun Özbek'ten devralan Cengiz, söz verdiği üzere 4 ay sonra olağan genel kurulu toplarken, üyelerin yeniden tercihi olmayı başardı.

Cengiz'in yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru.

20 sandığın 18'inde en fazla oyu aldı

Genel kurulda başkanlığa bir kez daha seçilen Mustafa Cengiz, 20 sandığın 18'inde en fazla oyu alan isim oldu.

Yalnızca 4 ve 20. sandıklarda Dursun Özbek'e geçilen Mustafa Cengiz, diğer 18 sandıktan ilk sırada çıktı.

"Tarihi bir ana tanıklık ettiniz"

Oy sayımının tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Mustafa Cengiz, üyelere hitap etti.

Sarı-kırmızılı kulübün 4 ay önce düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkan seçildiğini hatırlatan Cengiz, böylece bir ayağa kalkışa imza attıklarını aktararak, "Bunu biz yönetim olarak yapmadık. Sizlerle, genel kurulla, taraftarlarımızla, bütün camiayla birlikte yaptık. Ne mutlu bize. Bugün, 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda olan sosyolojik depremin yansımasını, belgesini gördük. Bugün sizler tarihi bir ana tanıklık ettiniz. Bu tarihi anı kesinlikle sosyologlar inceleyecek. Bugün burada birçok motto kırıldı, klişeler paramparça oldu, ezberler bozuldu." dedi.

"Tepki oylarının tercih oylarına döndüğünü gördük"

"Bize 20 Ocak'ta verilen tepki oylarının, bugün tercih oylarına döndüğünü gördük." ifadesini kullanan Cengiz, şunları kaydetti:

"Genel kurul, özgür iradesiyle bizi nasıl değerlendirdiğini, kendi kaderini nasıl tayin ettiğini, bağımsızca, hiçbir maddi ve manevi baskı altında kalmadan karar verdiğini gösterdi. Sizler bugün somut olarak buna tanıklık ettiniz. Bu kırılan ezberlerle, bir bölünme olmadığını da gördük. Genel kurulun kendi içinde ne kadar mantıklı ve tutarlı olduğunu gördük. İnşallah bu önümüzdeki 3 yıla tezahür eder. İnşallah sizleri utandırmayız. Yedi gün 24 saat çalışacağımıza, zaferlerin peşinde Galatasaray'ın sonsuz başarıları için mücadele edeceğimize söz veriyoruz."

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından genel kurul sona erdi.

***

TFF'den tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'i tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Cengiz tebrik edilerek, "Sayın Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

 

AA

Etiketler: galatasaray, mustafa özbek
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