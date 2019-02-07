Okocha, Türkiye özlemini dile getirdi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından "Jay Jay" lakaplı Augustine Azuka Okocha, "İleriye yönelik futbolla ilgili planlarım var, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istiyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından "Jay Jay" lakaplı Augustine Azuka Okocha, ileriye yönelik planları arasında, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlüğün bulunduğunu söyledi.

Futbol kariyerine Nijerya sokaklarında başlayan, 1996-1998 yıllarında Fenerbahçe forması giyen 45 yaşındaki Okocha, çıklamalarda bulundu.

Sporun Nijerya ile Türkiye ilişkilerini güçlendireceğini belirten Okocha, "İleriye yönelik futbolla ilgili planlarım var, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istiyorum." dedi.

Nijerya'da ticaretle uğraşan Okocha, futbol akademisi açmak için çalışmalar yürüttüğünü de kaydetti.

"Türkiye'de kendimi evimdeymiş gibi hissettim"

Okocha, Almanya'da futbol oynadığı sırada vatandaşı Uche Okechukwu aracılığıyla Fenerbahçe'ye transfer olduğunu hatırlattı.

Türkiye izlenimleriyle ilgili soruya Okocha, "Fenerbahçe'de oynarken Türk halkıyla çok müthiş ilişkilerimiz vardı. Açık söylemek gerekiyorsa, Türkiye'de ilk günden beri kendimi evimdeymiş gibi hissettim." cevabını verdi.

İki sezon Türkiye'de forma giyen Okocha, "Türkler beni kabullendi ve Türkiye'de kendimi hep ailemi bulmuş gibi hissettim. Almanya'da da iyi bir zaman geçirdim ama oraya hep yabancı gibiydim. Ama İstanbul'a geldiğimde kendimi evimdeymiş gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Okocha, "İki ülke arasında spor konusunda iş birliği yapılırsa çok ilerleme sağlanabilir. Nijerya'da futbol ile herkes problemlerini unutur ve bu durum Türkiye'de de aynıdır." diye konuştu.

"Türkler, her zaman yabancılara kapılarını açıyor"

2002 yılında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi futbolcu ödülünü alan Okocha, Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve Rüştü Reçber ile ara sıra görüştüklerini belirtti.

Jay Jay Okocha, "Türkiye denildiğinde spora aşık ve fanatik insanlar akıma geliyor. Türkler çok iyi insanlar, her zaman yabancılara kapılarını açıyorlar. Türkiye, özgün bir ülke." görüşünü dile getirdi.

Muhammet Yavuz ismini aldı

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Türk vatandaşlığına geçerek Muhammet Yavuz ismini alan Jay Jay, "Nijerya ve Türkiye, futbol sevgisi konusunda hemen hemen aynı. Bunun için Türk vatandaşlığı almaya karar verdim ama kimlik almaya gittiğimde bana Türk ismi seçmemi istediler. Uzun bir düşünceden sonra Muhammet Yavuz ismini aldım." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'a karşı oynadığımız maçların çoğunu kazandık"

Jay Jay Okocha, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçların çoğunu kazandıklarını hatırlattı.

Galatasaray'a karşı oynadığı ilk maçın kendisi için en unutulmaz anlardan biri olduğunu ifade eden Okocha, "Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı uzun zamandır maç kazanamıyordu ama benim oynadığım maçta kazanmıştık ve Fenerbahçe'deki 2 senem boyunca Galatasaray'a karşı oynadığımız maçların çoğunu kazandık." diye konuştu.

Fenerbahçe'de büyük bir başarı sergilediğini aktaran Jay Jay, "Çok güzel oynadım ve insanların bundan memnun kalmaları benim için gurur verici bir şey." ifadesini kullandı.