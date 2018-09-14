"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Pep Guardiola: Hayır, kesinlikle orası değil

14 Eylül 2018, Cuma 10:10
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, milli takım çalıştırmak istediğini söyledi.

İspanya'da televizyon programına çıkan Guardiola, teknik direktörlük kariyerine başladığından bu yana milli takım çalıştırmak istediğini belirterek, "Böyle bir fırsat gelirse, milli takım teknik direktörü olabilirim ve bundan zevk alırım." dedi.

Guardiola, teklif aldığı iddia edilen Arjantin Milli Takımı'nda görev alıp almayacağına ilişkin soruya ise, "Hayır, kesinlikle orası değil. Ama yeni diller öğrenebileceğim, farklı kültüre sahip bir ülke isterim. Bol bol yolculuk yaparak yeni yerler görmek, ailemin de hoşuna gider." cevabını verdi.

Futbola başladığı yerde teknik direktörlük kariyerini sonlandırmak istediğini de kaydeden 47 yaşındaki Guradiola, "Son durak olarak Barcelona'nın altyapısını çalıştırmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: guardiola, milli takım, teknik direktör
Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TSK'dan operasyonlar hakkında açıklama

    "Acil kodlu uyarı bize olay başladıktan sonra geldi"

    "Beyaz sektör'' de zor durumda: ''Fiyatları tüketiciye yansıtma problemi yaşıyoruz''

    12 saatte hazırlanıyor ama alışanlar bu lezzetten vezgeçemiyor...

    Uzmanlardan anne ve babalara önemli uyarılar!

    'Şu anda kesinleşmiş bir planımız yok'

    En fazla fındığı yine Almanya'ya sattık

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem Suriye olacak

    "Bunu bir imar değişikliği yapıp apartman yapmak için yapmıyoruz"

    Cari açık belli oldu

    YKS ek yerleştirme tercihleri 20 Eylül'e kadar yapılabilecek

    İsrail'in Mescid-i Aksa baskınları neden artış gösterdi?

    20 dakikada 370 araç ile 90 ev hasar gördü

    Sözde tasarruf, işte israf

    10 beslenme kuralı

    İdlib diken üstünde

    Önce GAP’ı bitirelim

    ABD tetikte bekliyor

    İstanbullu zor anlar yaşadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. OHAL anketi
    Genel

    Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?
    Genel

    Sözde tasarruf, işte israf
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya dinler arası diyaloğa nasıl bakar?
    Genel

    10 beslenme kuralı
    Genel

    Cari açık belli oldu
    Faruk ÇAKIR

    Hani tasarruf yapacaktık?
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, yalnız bu dünya için yaratılmamış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Deizmin söyledikleri -2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.