Real Madrid teknik direktörünü buldu

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, geçici olarak görev yapan Santiago Solari'yi teknik direktörlüğe getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de kontratının feshedildiği teknik direktör Julen Lopetegui'nin yerine geçici olarak görevlendirilen Santiago Solari ile 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Aktif kariyerinde 2000'den 2005'e kadar Real Madrid forması giyen 42 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Real Madrid A Takımı emanet edilmeden önce iki sezon boyunca B takımını çalıştırdı. Lopetegui yönetiminde 14 resmi karşılaşmada 6 galibiyet alabilen Real Madrid, Solari başa geçtiğinden bu yana oynadığı 4 maçı da kazandı. AA

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