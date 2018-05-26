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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Real Madrid üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

26 Mayıs 2018, Cumartesi 23:39
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden İspanya'nın en önemli takımlarından olan Real Madrid, üst üste üçüncü kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, TSİ 21.45'te başlayan maçta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, toplamda 14. kez şampiyon oldu. 

İlk yarı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

Benzema'nın golüyle Real Madrid, Liverpool karşısında 1-0 öne geçti.

Liverpool, Mane'nin golüyle Real Madrid karşısında eşitliği yakaladı: 1-1

Bale, Real Madrid'i Liverpool karşısında tekrar öne geçirdi: 2-1

Kendisinin 2. takımının 3. golünü atan Bale, takımı Real Madrid'i Liverpool karşısında iki farkla öne geçirdi: 3-1

***

Tıklayınız:

İkinci Real Madrid - Liverpool finaliydi

AA

Etiketler: real madrid, liverpool, şampiyonlar ligi
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