"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Sarı-lacivertliler, golü unuttu

21 Ekim 2018, Pazar 12:03
Sarı-lacivertliler, Phillip Cocu yönetiminde 13 resmi maçta 10 gol attı. Çıktığı 13 maçın 6'sında rakip fileleri sarsamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 9 karşılaşmanın 5'inde gol bulamadı.

Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti devam ediyor

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gol atmakta zorlanıyor.

Sezon öncesinde teknik heyeti değiştirilen, kadrosunda da önemli bir revizyona gidilen sarı-lacivertli takım, Hollandalı teknik adam Cocu ile 13 resmi karşılaşmaya çıktı.

Bu mücadelelerde toplam 10 gol atan Fenerbahçe, 6 karşılaşmada ise rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 6 gol kaydeden sarı-lacivertliler, bu maçların da 5'inde golle buluşamadı.

Geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde aynı hafta geride kalırken rakip ağlara 17 gol atan Fenerbahçe, Cocu yönetiminde 20 yıl aradan sonra ligde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayamadı.

7 deplasman, 2 gol

Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda çok daha kötü bir grafik sergiledi.

Cocu yönetimindeki 13 resmi maçın 7'sini deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, sadece 2 gol kaydetti.

Ligde çıktığı 5 deplasman mücadelesinin sadece birinde gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 2 müsabakada da 1 gol bulabildi.

Golcüler suskun

Fenerbahçe, golcülerinden beklediği katkıyı alamıyor.

Yaz transfer döneminde, takımın en golcü ismi Giuliano'yu ve santrfor Fernandao'yu gönderen sarı-lacivertliler, geçen sezondan sadece Roberto Soldado'yu takımda tuttu.

Giuliano ve Fernandao'nun yerine İslam Slimani ve Michael Frey'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu isimlerden beklediği katkıyı göremedi.

Fenerbahçe'de Slimani 9, Frey ve Soldado yedişer karşılaşmada görev yaptı. Bu oyunculardan Frey ve Soldado gol atma başarısı gösteremezken, Slimani 3 gole imza attı.

20 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 3 maç gol yok

Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 3 maç gol atmayı başaramadı.

Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçını 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarından ise 0-0'lık sonuçlarla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bundan önce 1997-1998 sezonunda 17, 18, 19 ve 20. haftalarda olmak üzere üst üste 4 maç gol atamamıştı.

Fenerbahçe o dönemden sonra üst üste 3 maç gol atamadığı bir lig sezonu yaşamadı.

AA

Etiketler: fenerbahçe
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2B'den 2 milyar lira gelir bekleniyor

    'İçi de dışı da kırmızı'

    Dört yüz ton ağırlığında

    Sürücüsüz hizmet verecek

    Cammu Keşmir'de tansiyon düşmüyor

    11 haftanın en düşük seviyesini gördü

    'Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım'

    TBMM'nin 2 ay sürecek bütçe mesaisi başlıyor

    Sarı-lacivertliler, golü unuttu

    NYT'den Trump'a Cemal Kaşıkçı eleştirisi

    Afganistan terör saldırılarının gölgesinde sandık başında

    Suud: Soruşturma vakit alır

    Meteoroloji 5 ili daha uyardı

    Çin'de maden ocağındaki patlamada son durum?

    'Kaşıkçı'nın cesedi nerede?'
    📷

    Karikatürler

    Yoğunluğumdan faydalanıp espiri yapmayın lütfen...

    Cinayet çuvala sığmıyor

    Avustralya Nur Vakfı’ndan Pakistan’a yardım eli

    Kudüs Valisi İsrail tarafından gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Musîbetler karşısında sabır içinde şükretmeli
    Adnan NACİR

    Eyyyt!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eğitim, bilim, demokrasi ve din
    Genel

    Cinayet çuvala sığmıyor
    Fazilet Kırmızı

    Ahirzaman, zor zaman!
    Faruk ÇAKIR

    Aileyi nasıl koruyalım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara (4)
    Cevher İLHAN

    “Bediüzzaman’a iade-i itibar kararı”nı Tataristan’a ilettik
    Cevher İLHAN

    “Camide mevlide izin yok”!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.