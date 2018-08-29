Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Tolga Ciğerci ile şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2 milyon avro yıllık net sabit transfer ücretinin 1 milyon 925 bin avro tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır." denildi. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Almanya'nın Hertha Berlin takımından transfer ettiği futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. AA

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