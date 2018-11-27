Süper Lig'de son durum?

Ligde bugün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

​Haftanın sonuçları Galatasaray-Atiker Konyaspor: 1-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: 1-0 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 5-0 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1 Akhisarspor-Bursaspor: 2-4 Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0 Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2 Puan durumu 14. haftanın programı 30 Kasım Cuma: 20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi) 20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 1 Aralık Cumartesi: 16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya) 19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has) 2 Aralık Pazar: 16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park) 3 Aralık Pazartesi: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya) 20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) AA

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