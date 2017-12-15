Süper Lig’de tarihi rekor

Yabancı oyuncu kuralı ve video hakem tartışmalarının yaşandığı Süper Lig’de taraftar sayısı adeta patlama yaptı. Süper Lig takımları 2017 Aralık ayı itibariyle bu sezon ortalama 20 bin izleyiciye oynuyor. Passolig kart sahibi sayısı ise 3.5 milyona yaklaşıyor.

Süper Lig 2017-2018 sezonun ilk yarısında izleyici bakımından rekora koşuyor. Geçtiğimiz sezon ortalama 8 bin kişiye oynayan Süper Lig takımları bu sezon 20 bin izleyici barajına yaklaştı. Tarihinin en çok izlenen sezonunun yaşayan Süper lig’deki 18 takım da bilet ve kombine geliri bakımından rekor kırıyor. Passolig kart sayısı sahibi ise 3.5 milyon adete ulaşıyor. Bu rakamın 1.8 milyon adeti ise üç büyüklere ait. Galatasaray Passolig kart sahibi sayısında ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım bu alanda 636 bin, Fenerbahçe 613 bin, Beşiktaş ise 585 bin adete ulaştı. Süper Lig’de Passolig kart sayısı en düşük takım ise Kasımpaşaspor oldu. Bursaspor ve Konyaspor ise 120 bin barajını geçmeyi başardı.

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