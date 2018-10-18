Süper Lig'de yeni hafta Galatasaray - Bursaspor maçıyla başlıyor

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın lider Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de Bursaspor'u konuk edecek. Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom) 20 Ekim Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül) 21 Ekim Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı) 19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova) 22 Ekim Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park) *** Lider Galatasaray'ın konuğu Bursaspor Lider Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alıyor. Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmaya çalışacak. Bursaspor ise ilk 8 haftada yaşadığı bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla averajla 14. sırada bulunuyor. Sakat futbolcuların durumu Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak. Fas Milli Takımı antrenmanında geçirdiği sakatlık sonrası sol kasığında ikinci derece zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ile Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya'yla oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues'in tedavilerine dün başlanmıştı. Aldığı darbe nedeniyle adale kasında kanama oluşan Ryan Donk ise dünkü antrenmanda sahada adaptasyon çalışmaları yapmıştı. Fernando ve Mariano ceza sınırında Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında. Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Evinde bileği bükülmüyor Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı. Bursaspor 12 maçtır kazanamıyor Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 12 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 12 randevuda 4 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi. AA

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